Por qué Bill Gates recomienda no poner dinero en Bitcoin

El magnate Bill Gates va contra la corriente de las criptomonedas. A pesar de la creciente popularidad, el empresario admitió que desconfía del activo digital debido a la inestabilidad y descentralización de su valor. Ya que con un solo tuit del multimillonario Elon Musk podría verse afectado.



"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar", aseguró Gates a Bloomberg Technology. Y agregó: "Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías que quizá no tengan tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con el Bitcoin".

Según Forbes, Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de u$s233.000 millones. Y además es un fiel seguidor de Bitcoin. De todas formas, para Gates, "es un ejemplo de por qué el uso diario de Bitcoin lo desanima".

"Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado", recomendó el multimillonario.

Pese a ello, y teniendo en cuenta la financiación de países con menor poder adquisitivo, el magnate afirmó que "el dinero digital es algo bueno". Ya que la forma de envío es "muy eficiente".

Fuente: Ámbito