Debanhi Escobar: jalón de cabello y una llamada ignorada, la última “traición” de sus amigas

Nuevos aspectos del caso de Debanhi Escobar siguen saliendo al aire conforme pasa el tiempo, pues el padre de la joven de 18 años, Mario Escobar, ha mantenido contacto con la Fiscalía del Estado de Nuevo León para conocer la verdad.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti dio a conocer que la Fiscalía le presentó a él y a su esposa varios videos, entre ellos, uno en el que se ve a Debanhi tener una confrontación con sus amigas horas antes de desaparecer.



Mencionó que observó alrededor de 5 o 6 grabaciones de los 40 recopilados por las autoridades, en uno de ellos se observó que una de las amigas de Debanhi, al salir de la fiesta, la jaló del cabello de forma agresiva.

“Una de las muchachas le jala los cabellos con una fuerza brutal”, dijo Mario Escobar y aclaró que sucedió antes de que la joven se subiera al taxi de Juan David Cuéllar, persona que supuestamente trató de acosarla sexualmente al intentar agarrarle un pecho dentro del vehículo.

Sugirió que el motivo por el que se pelearon, hasta ahora desconocido, podría ser la causa por el que la dejaron sola a mitad de la carretera.

Después de la agresión fue cuando las chicas pidieron a un taxista de “confianza” que la llevara a su casa, dicha persona fue Juan David Cuéllar, quien tomó la última foto de la joven en la que se ve sola en la carretera. Ante el supuesto acoso, mencionó que la FGE consideró que “no había delito qué perseguir”.

Además consideró que el acoso fue el detonante para la posterior desaparición de Debanhi, “esa es mi teoría”. Y consideró que la foto es una “coartada” por parte del taxista.

Al bajar del taxi y caminar unos metros, Debanhi Escobar hizo una llamada, “se le acaba el saldo, la batería, no sé... Y no le contesta la otra amiga”, aseguró Mario quien afirmó que esto le dolió a Debanhi pues “algo tuvo que haber pasado con las amigas en esa fiesta”.

Fue entonces que decidió pedir ayuda a la empresa de Transportes Alcosa, pero desconoce lo que pudo haber pasado porque hay dos videos perdidos en los que pudo haberse registrado su salida de la compañía, pues se le vio entrar.

“Se pierde con los tráileres prendidos, se pierde la imagen de los sensores de la cámara” y es cuando se pierde imagen de la joven, 8 minutos en los que no se ve a la mujer.

No existe evidencia física que haya mostrado a Debanhi entrar en el motel Nueva Castilla, donde fue encontrada, ubicado cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Argumentaron que no hubo ningún trabajador en la zona, versión que no cree el padre de la mujer: “no jueguen con la inteligencia”.

Su cuerpo fue encontrado durante la noche del 21 de abril en una cisterna cercana al motel Nueva Castilla. Al día siguiente, las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo de Debanhi y establecieron la causa de la muerte por una contusión profunda.

Tras el hallazgo se han realizado manifestaciones de colectivos feministas en el estado exigiendo que se esclarezca el “verdadero” motivo de la muerte, pues se ha puesto en duda que la joven haya caído de forma accidental dentro de la cisterna. De igual modo, pidieron que se garantice la seguridad de las mujeres en el estado.

Fuente: Infobae