Más inflación: los precios del GNC tendrán un incremento cercano al 15% en mayo

A partir de mayo, los precios del GNC tendrán un aumento en las estaciones de servicio, de acuerdo a la renovación de los contratos con las empresas distribuidoras y del impacto de las últimas subas del precio de la nafta súper, que se usa como base para calcular el valor final.

La suba de los valores podría tener un impacto de entre $6 y $7 por m3, alrededor de 15%, con variaciones de acuerdo a la zona del país. “Tenemos contratos que firmamos con ajustes trimestrales. El costo se divide en transporte, distribución y gas en boca de pozo. En la distribución ya tuvimos un aumento que fue de cerca de $1 hace un mes y medio. En gas en boca de pozo el último aumento fue leve, en febrero”, explicó a Infobae Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC.

Los precios del GNC se mueven de acuerdo a un porcentaje del precio de la nafta súper, por lo tanto, en mayo recibirán el impacto de los últimos aumentos que tuvieron los combustibles. “Los contratos que vienen desde hace un año arrancaron con un porcentaje del precio de la nafta super que va subiendo un 0,5% cada tres meses. Las naftas después de mucho tiempo sufrieron dos aumentos que todavía no están reflejados en los precios, porque el último ajuste fue en febrero y aun no entró”, explicó González.

“El área del AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, es la que tiene el precio más bajo del país con en precios de $45 en promedio, pero en el resto del país puede ser de $60. Las estaciones de servicio del interior tienen más rentabilidad. En el AMBA en tanto es imposible no trasladarlo y el precio se va a modificar”, señaló el directivo de la cámara.

Con todo, González señaló que a pesar de los aumentos, el GNC sigue manteniendo un precio competitivo frente a las naftas. “Los contratos tiene ajustes trimestrales. Si de acá a los próximos tres meses hay otro aumento de combustibles también se va a ver reflejado. Pero estamos dentro de un porcentaje menor a cualquier aumento de las naftas”, aclaró. “El GNC sigue siendo más conveniente”.

Con respecto a las conversiones, el directivo de la cámara señaló que en este momento se mantienen estables, sin crecimiento. “No están demasiado bien. Las conversiones dependen de muchos factores. El usuario intensivo, como el taxista o el que maneja un remis o una camioneta de reparto no tiene mucha duda, porque hace muchos kilómetros por día y la diferencia es muy grande”, describió.

“Pero el particular que usa bastante su vehículo, quizás no tiene mucha información. Además, en nuestro país no tenemos vehículos diseñados para GNC de fábrica como para en algunos países europeos, como España. En nuestro caso, hay que poner un tanque en el baúl que es una de las contras”, señaló González.

El costo actual del equipo que permite convertir un auto a GNC es de unos $100.000. “Hay planes de pago y se amortiza con el ahorro pero es una decisión que tiene que tomar el usuario y por ahí no quiere desembolsar esa plata. Además, siempre que hay congelamiento de las naftas se frena la conversión de GNC. Esa situación genera un bajo impulso hacia la conversión de coches. En cambio, cuando la nafta sube aumentan las conversiones”, concluyó.

