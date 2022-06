Murió el bebé de Marianela, la argentina tuvo un parto prematuro en Punta Cana y no pudo volver al país

Marianela Mayol, la mujer que parió a un bebé prematuro en Punta Cana, informó la noticia de la muerte de su hijo en su cuenta de Instagram. “Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones”, escribió en su historia. El pequeño tenía solo 27 semanas y había tenido 3 paros cardíacos desde que nació. Marianela y Federico, su marido, agradecieron el cariño de la gente: “No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia”.

Los pasaportes del matrimonio habían sido retenidos después de que ni la pre paga ni el seguro médico se encargara de los gastos que produjo el imprevisto. La mujer había hablado sobre su sufrimiento mediante su cuenta de Instagram. “El bebé nació con 27 semanas, “súper chiquitito” y pasó directamente a terapia intensiva de neonatología”, aseguraron sus papás el martes pasado. Con el pasar de las horas tuvo tres paros cardíacos y el miércoles a la noche perdió la vida.

En el último tiempo, Marianela y Federico habían contado que, antes de viajar, contrataron una cobertura para la mamá y el bebé. “La sacamos mediante la tarjeta. Cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron: activamos el seguro antes, pusimos la fecha de viaje, todos los requisitos perfectos”, detalló la mujer.

En el hospital les dijeron que la asistencia al viajero que habían contratado cubría todos los gastos, por lo que Marianela se hizo una cirugía de urgencia para parir. De todos modos, mientras estaba internada la clínica retuvo el pasaporte de ambos, dado que no tenían garantizada la pre paga. Además, frente a la desconfianza les imposibilitaron salir.

“El problema que estamos teniendo es que no nos contestan los teléfonos, es un desastre. Cada llamada dura como 40 minutos. Todo para dar con alguien de asistencia médica que nos piden datos de la tarjeta, número de mil cosas y al fin y al cabo la mayoría de las veces cortan la llamada o nos dicen que ya nos van a llamar”, manifestó Marianela.

“Una chica nos leyó los términos y condiciones y dijo que, salvo en caso de aborto, el seguro cubre sin ningún problema. Mandaron el certificado de verificación como que el seguro cubría. Desde el viernes que estamos esperando. Pero no especificaron nada”, agregó.

Durante la tarde del martes mientras hacían los trámites para retirarse del hospital, a la pareja les devolvieron los pasaportes, pero todavía no podían salir del país por no tener las garantías que la tarjeta de crédito y la asistencia se hicieran cargo de la hospitalización. “Verbalmente nos dicen que con mi cobertura no hay ningún problema, pero no mandan el certificado de garantía, ni pago, ni nada”, contó Marianela mientras se retiraba de la clínica.