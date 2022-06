La historia de Rafael, el abuelo con un avanzado Alzheimer que nunca olvida cuándo juega Huracán

El lunes 13 de junio Camila Brocca escribió un tuit de esos que llegan al corazón. En esas breves líneas contó parte de su intimidad familiar en el marco de la pasión de su abuelo por Huracán y reveló una situación muy particular: Rafael padece un Alzheimer muy avanzado y no recuerda casi nada, excepto cuándo y contra quién juega su amado “Globo”.



“Mi abuelo está súper pérdido, con un estado muy avanzado de Alzheimer. A veces no sabe quién soy, no sabe que día es o dice que fue a una fiesta. Recién le dije que se levante, que jugaba Huracán y me dice ¡NO! juega mañana contra Defensa y Justicia. Te amo Huracán”, escribió la joven en las redes sociales.

“Escribí el tuit como algo cotidiano y no puedo creer lo que pasó. Me puse a llorar de emoción y me fui a contarle a mi abuelo que no entendía nada”, le contó Camila a TN.

Desde hace cuatro años, su abuelo subre de Alzheimer, una enfermedad degenerativa, que afecta principalemente la memoria. Sin embargo, esto no le impide recordar a su amado club: “Tiene muy pocos momentos de lucidez y uno de ellos es cuando habla de Huracán. Reconoce a los jugadores como Coccaro o Merolla, es algo increíble y que realmente me emociona”, señala la joven que tiene 24 años y estudia periodismo deportivo en la Universidad de La Plata.

El posteo se llenó de comentarios cariñosos y muchas personas también compartieron sus experiencias sobre cómo es vivir con una persona que padece esta enfermedad que se hace más visible con el paso de los años.

Tras la viralización del tuit, la dirigencia de Huracán se contactó por las redes sociales con la joven y la invitó a la cancha, junto a su abuelo el próximo domingo, cuando el Globo enfrente Atlético Tucumán en el Ducó.

“No lo puedo creer!!!!! Ya estoy yendo a contarle”, escribió Camila, mensaje que acompañó con emoticones de corazones.

Fuente: TN