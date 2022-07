Cristina Kirchner le respondió a Fernández: "Perón cazó la lapicera y no la soltó más"

La vicepresidenta Cristina Kirchrner encabeza el homenaje del Frente de Todos bonaerense al expresidente Juan Domingo Perón a 48 años de su muerte.

Con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, el Frente de Todos realiza el evento luego del acto del presidente Alberto Fernández con la CGT (Confederación General del Trabajo).



Sobre Perón y las presiones a Fernández

Al iniciar su discurso, la vicepresidenta recordó que se acuerda “perfectamente” dónde estaba cuando murió Perón. “Estaba en La Plata preparando una materia de derecho”, contó. En ese sentido, explicó: "Mucho no lo leí, más que nada lo observaba”.

Kirchner recordó Perón cómo construyó el poder al dirigirse al Departamento Nacional del Trabajo que pasó a ser luego la Secretaría de Trabajo y Previsión. “Ahí, cazó la lapicera y no la largó más”, indicó en un mensaje directo al presidente Alberto Fernández.

Así, la vicepresidenta enumeró los logros que firmó Perón para poder establecer las vacaciones, el estatuto del peón, los sindicatos, el aguinaldo y demás derechos del trabajador. “Firmó y no paró de firmar. La lapicera no la largó, la mantuvo”, aseguró.

De esta manera, la expresidenta retomó la idea de Perón al informar que “la conducción, el amor y la convicción del pueblo es en base a los hechos”. Así, mencionó a Jesús y sostuvo que “ni Jesucristo pudo movilizar gente solo con palabras”.

“Perón fue tan atacado porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron, lo pusieron preso y los bombardeos en la plaza. El primer acto terrorista que tuvo la Argentina”, expresó.

Kirchner instó a “terminar con el odio al peronismo”, puesto que aseguró que los peronistas “no son agresivos”, por lo que aclaró: “Somos un movimiento popular con ganas de vivir y celebrar la vida también”.

Los funcionarios que funcionan

Kirchner mencionó que existen funcionarios que “sí funcionan” en relación a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, quien fue clave para “destrabar” el gasoducto Néstor Kirchner.

“Hay funcionarios que sí funcionan, hoy estoy positiva. Pum para arriba”, exclamó irónicamente la vicepresidenta.

La situación económica actual

La vicepresidenta recordó que en octubre de 2020 convocó a todas las fuerzas políticas a trabajar para solucionar el problemas de la inflación y los salarios en Argentina.

“El problema principal que tiene la Argentina es la economía bimonetaria. Él (Fernández) no está tan convencido de eso, piensa más como Martín Guzmán sobre el déficit, pero bueno opiniones son opiniones”, disparó antes de conocer la noticia de la renuncia del ministro de Economía.

Kirchner explicó: “Es inconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez de dólares en Argentina. Por esto, hay que sentarnos a solucionar esto. No soy una apologista del déficit”. Así, la vicepresidenta recalcó que "no hay posibilidad si no se encuentra una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción en la República Argentina". "SI no hacemos esto, estamos sonados", advirtió.

La expresidenta indicó que “resulta muy triste ver conspirar” contra el pueblo argentino, ya que afirmó que cualquier cosa que se haga para desestabilizar la economía afecta al la sociedad no al Gobierno, de acuerdo con sus declaraciones.

“Es hora de convocar a toda la sociedad a hacer algo diferente porque hacer lo mismo no va más”, recalcó la vicepresidenta. Así, indicó que “el mejor homenaje que se le puede hacer a Perón es ver lo que hizo y acercar el bochín un poquito”.



Las internas dentro del Frente de Todos

La vicepresidenta respondió a las críticas que recibió sobre sus declaraciones por los planes sociales y aseguró: “Me quieren hacer decir lo que no dije”. De esta manera, reaccionó a las palabras de algunos movimientos sociales que salieron a repudiar los dichos de Kirchner.

De esta manera, la referente de La Cámpora recordó los planes que impulsó durante su mandato, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). “A ver no estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie, de eso estoy segura”, afirmó.

Por esto mismo, sostuvo que “hay que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie y esa es la ventaja de la AUH, la independencia”.

“La última vez que escuché que me dijeron pequeña burguesa fue en La Plata. Yo no soy una pequeña burguesa. Yo soy una gran burguesa no me jodan más”, sentenció.

