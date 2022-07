«Chiche» Duhalde opinó sobre el vacunatorio VIP: «No me arrepiento»

Hilda «Chiche» Duhalde se encargó de dejar su visión sobre la política argentina. Reconoció que fue contactada por María Eugenia Vidal cuando inició su gobernación en 2015 y lo mismo sucedió con Axel Kicillof. También volvió a referirse sobre la vacunación que recibió contra el coronavirus cuando todavía nadie podía tener acceso. La ex Primera Dama no se mostró arrepentida del hecho.

La ex legisladora no esquivó ninguno de los temas consultados por Gabriel Anello en Radio Mitre. Una de las cuestiones más importantes fue la vacunación vip. Duhalde no dudó en responder: “Tuve una carrera intachable…. vinieron a mi casa a vacunarme y yo como una gila me vacuné y lo volvería a hacer porque tenía varios problemas de salud”, indicó la ex política.

“Yo no fui a buscar la vacuna, fueron a mi casa mandados por el ministro y vinieron con esas dosis que una vez abiertas se deben aplicar las cinco. No puedo arrepentirme de lo hecho, con absoluta ingenuidad pensé que no había nada que no correspondía” agregó la mujer de Eduardo Duhalde. Por otro lado no descartó regresar a la política ya que se siente capacitada para ofrecer un cambio.

El deseo de volver a la dirigencia en la provincia de Buenos Aires no lo pudo esconder: “Todavía tengo para aportar mi conocimiento en materia social que es mucho y solo recibí elogios, se puede ayudar a salir al 30% de los pobres que está cristalizado”, opinó. Se sinceró y explicó el contacto que tuvo de gobernaciones pasadas: “Lo intenté con María Eugenia Vidal en 2015 y no fui escuchada lo intenté también con Kicillof y tampoco fui escuchada”, expresó.

En sus dichos reflexionó sobre la reunión que hubo entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa: “Deseo que se hayan dado cuenta que no se puede seguir tirando del hilo, y que lo hayan dicho de verdad esto lo sabremos en unos días más si continúan por este camino o siguen en las andadas”, sentenció la ex legisladora.

Con información de www.elintransigente.com