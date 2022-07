¿Si en vez de irnos nosotros los echamos a los corruptos que nos gobiernan?

Todos los días nos enteramos que un amigo o pariente se fue del país buscando un destino diferente, un lugar en donde se respete la propiedad privada y por sobre todas las cosas donde haya un horizonte que vislumbre la posibilidad de vivir mejor, de no mantener con nuestros impuestos a los políticos sinvergüenzas y ladrones y a la sarta de vagos caraduras que no quieren trabajar y viven de los planes que entre todos los que trabajamos pagamos y que el peronismo los usa para conseguir los votos que les permite seguir en el poder y robar cada día un poco más.

Seguramente muchos caímos en la tentación de irnos y que se queden con todo, para asegurarnos vivir mejor en otro lado en donde el respeto por la propiedad privada no se ponga en discusión, y donde el autoritarismo y el populismo no sea moneda corriente, donde la inseguridad sea una excepción y no lo habitual.

Hoy quiero preguntarme y preguntarles a quienes leen estas líneas, por qué no hacer al revés, por qué no echarlos de una patada en el trasero a estos delincuentes que nos vienen robando la ilusión de vivir en un país mejor desde hace tantos años.

Argentina es un país riquísimo que nadie entiende como está en la situación que hoy se encuentra, no voy a enumerar todas las posibilidades que el país brinda a quien quiera trabajar, cada uno de los que están leyendo lo sabe, pero que nadie tenga la mínima duda que si otro gobierno, uno decente y honrado nos gobernaría, estas líneas no las estaría escribiendo y el destino de miles de compatriotas sería otro.

Desde hace muchos años vivimos en la decadencia absoluta, con índices de pobreza y desocupación de naciones que vivieron una guerra o catástrofes naturales. Nada de esto nos sucedió, la desgracia de Argentina, la catástrofe que vivimos seguramente nació en el año 1945, cuando nació el peronismo, y se agudizó a extremos inimaginables en el año 2003, cuando una gavilla de ladrones delincuentes se hicieron cargo de un país que si bien estaba en llamas, la gran culpa fue del mismo peronismo, que con una actitud golpista que lo caracteriza contribuyo de manera decisiva a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, un presidente honesto que no lo dejaron terminar su mandato por que no era peronista.

Si en la actualidad en vez de gobernar un peronista, lo hiciera alguien de otro partido político, el país estaría incendiado y ya habrían destituido al mandatario. Alberto Fernández, más allá de ser un títere, sigue en el cargo por que declinó su mando en manos de CFK (otra golpista destituyente) y no es más que un testaferro de la viuda de Kirchner (hasta en esto necesita un testaferro).

Ya no solo se nos van nuestros hijos, ahora la franja que va de los 40 a los 60 años quiere dejar Argentina y buscar nuevos horizontes, lograron quebrar la moral de mucha gente, el plan macabro que tiene por ahora lo puede todo e irnos es dejarle la nación en bandeja para que puedan seguir cometiendo sus fechorías.

Argentina no puede seguir en esta decadencia, es necesario que todos los que no estamos de acuerdo con lo que yo llamo gavilla de ladrones que nos gobiernan, nos unamos y consigamos gente que piense como nosotros para terminar de una vez y para siempre con este mal endémico que se llama peronismo, ahora devenido en kirchnerismo, algo parecido pero mucho peor y destructivo aún. Si cada uno consigue convencer al menos a tres personas para que el año que viene no los vote, seguramente vamos a lograr erradicarlos.

Hay que echar a patadas al perokirchnerismo, no son dignos de vivir en Argentina, son ellos los que se tienen que ir, no los que todos los días nos levantamos bien temprano y trabajamos arduamente para poder vivir con dignidad, sin cobrar planes sociales, sin hacer piquetes, sin ser ñoquis, sin desbastar las arcas del estado.

Ojo, cuando digo que son ellos los que se tienen que ir, no sin antes pasar por la justicia y que vayan presos los que robaron y se aprovecharon del cargo público para hacerse más ricos en detrimento del resto de la sociedad.

Seguramente habrá que construir muchos más cárceles, por que en su gran mayoría son corruptos y ladrones y si son juzgados como corresponde, no va a haber lugar para alojarlos.

Es verdad y en eso coincidimos, que hay que reformar la justicia, pero para que sea más expeditiva y se los pueda juzgar a ellos mucho más rápido, para que vayan a cárceles comunes y no terminen en prisión domiciliaria o en logares VIP.

Uno de los sinvergüenzas que tienen en sus filas dijo una vez que si se deja de robar al menos tres años, el país sale adelante. Yo estoy seguro que si se logra erradicar al perokirchnerismo del poder al menos 3 años, el país no tiene techo, pero para ello hay que ganarles en elecciones limpias y con el voto popular.

La única manera manera de echar a los corruptos que hoy nos gobiernan es con el voto popular, que nadie se confunda.

Es posible ganarle al perokirchnerismo y tener un país mejor, entre todos los que no pensamos, ni somos como ellos, lo podemos lograr. Seguramente que hay muchos que no son perokirchneristas y se contagiaron, a esos también hay que echar, a esos tampoco hay que votar, pero que a nadie le quepa la menor duda que la gran mayoría de los corruptos son peronista y kirchnerista para peor.

Que se vayan ellos, que nos dejen vivir en paz, que se vayan y no vuelvan más. Seguramente lo vamos a conseguir, a voto puro los vamos a echar y a voto puro vamos a tratar que vayan presos y no vuelvan nuca más.