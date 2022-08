Liga Rafaelina: la quinta y sexta de Atlético Rafaela, campeonas del Clausura

Vale recordar que, en infantiles, la 2011 ya se había consagrado en la fecha anterior. En la novena y última fecha los chicos se medirán con Argentino Quilmes, con la chance de poder coronarse en las restantes divisiones. Los resultados fueron los siguientes:

– Novena Especial: Atlético 4 (Alan Monguzzi, Thiago Aranda, Genaro Magnarelli y Lucas Vercesi) vs. Libertad 0.

– Novena División: Atlético 10 (Juan Córdoba x 2, Denis Stracqualursi x 2, Máximo Schanz, Nicolás Ruben, Thiago Veron, Lorenzo Henzenn, Valentino Valiente y Ulises Leguizamon) vs. Libertad 0.

– Octava División: Atlético 2 (Santino Boidi x 2) vs. Libertad 1.

– Séptima División: Atlético 2 (Jorge Sarponti y Juan Olmos) vs. Libertad 1.

– Sexta División: Atlético 2 (Ignacio Zehnder y Máximo Sandoval) vs. Libertad 0.

– Quinta División: Atlético 0 vs. Libertad 0.

– Categoría 2011: Atlético 4 (Valentino Alvarez x 2, Benjamín Lorenzetti y Bruno Kuhn) vs. Libertad 0.

– Categoría 2010: Atlético 1 (Emilio Aghemo) vs. Libertad 0.

Las posiciones

– Quinta División: Atlético 18 puntos; Ben Hur 14; Unión y Quilmes 13; Sportivo Norte 12; Peñarol 10; Libertad y 9 de Julio 8; Ferrocarril del Estado 7 e Independiente de San Cristóbal 6.

– Sexta División: Atlético 20 puntos; Ben Hur y Unión 19; Sportivo Norte 15; Ferrocarril del Estado 14; Libertad y 9 de Julio 8; Independiente de San Cristóbal 3 y Quilmes 0.

– Séptima División: Atlético y Ben Hur 21 puntos; Ferrocarril del Estado 16; Libertad y Unión 15; 9 de Julio 13; Peñarol 9; Quilmes 6; Sportivo Norte e Independiente de San Cristóbal 0.

– Octava División: Ben Hur 21 puntos; Atlético 20; Libertad 18; Peñarol 15; Unión 10; Quilmes 8; Ferrocarril del Estado 7; Sportivo Norte y 9 de Julio 5 e Independiente de San Cristóbal 2.

– Novena División: Atlético y Ben Hur 22 puntos; Unión 18; Ferrocarril del Estado 15; Peñarol 13; Sportivo Norte 10; Libertad 6; 9 de Julio 5; Quilmes 4 e Independiente de San Cristóbal 0.

– Novena Especial: Atlético y Ben Hur 20 puntos; Unión y Peñarol 14; Ferrocarril del Estado y Libertad 12 y 9 de Julio 9.

Fuente: radio rafaela