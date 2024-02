Lo llamó Peso Pluma: La épica respuesta que Messi recibió del amigo de su hijo Thiago

Se le ve tan contento y feliz que empezó a tener una faceta que muy pocos conocían. Lionel Messi decidió jugar en Estados Unidos en gran parte para pasar mayor tiempo con la familia y una muestra de eso fue el saludo de cumpleaños que le envió a un amigo de su hijo Thiago. Leo lo llamó como el famoso cantante mexicano Peso Pluma y ya recibió una épica respuesta.

Leo Messi venía de jugar dos años en el París Saint-Germain, y a pesar de ganar dos títulos de la Ligue 1 y registrar 32 goles y 34 asistencias, no era feliz viviendo en Francia. Otra historia vive el jugador argentino en Inter Miami porque hasta se animó a decirle Peso Pluma a un amigo de su hijo mayor. ¿Lionel, eres tú?

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí (París) lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, le confesó Messi el 7 de junio de 2023 a los diarios Sport y Mundo Deportivo sobre el por qué decidió firmar con Inter Miami.

Lionel Messi empezó a mostrar un poco más de su vida familiar en la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), de Apple TV, y una de las facetas más llamativas fue ver lo tranquilo que caminaba por las instalaciones de Inter Miami para acompañar a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, a las prácticas en la academia del equipo norteamericano. Hasta le dio un regaño a modo de lección a Mateo. Quizás ahí fue donde conoció al famoso Peso Pluma miniatura.

Uno de los videos más virales de Leo Messi desde que llegó a Miami se dio cuando decidió ir junto a Antonela Roccuzzo al cumpleaños de un amigo de su hijo Thiago. Entró como si nada, se tomó fotos con los niños y seguramente se sentó y comió pastel. Ahora, el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina redobló la apuesta y decidió grabar un video que generó miles y miles de reproducciones en X.

