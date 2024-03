Kylian Mbappé promete resolver su futuro antes de la Euro 2024

El futuro de Kylian Mbappé es algo que también preocupa en Francia por las dos competencias que se le avecinan al combinado nacional. Por un lado, porque pretenden que el delantero llegue al 100 por ciento a la Euro de Alemania y, por el otro, porque su próximo destino es el que definirá si le dan la autorización para participar de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al respecto, el propio delantero intentó dejar tranquilos a los aficionados en una conversación que mantuvo con Telefoot, tras el partido amistoso que los de Didier Deschamps perdieron como locales con Alemania 2 a 0: “La gente sabrá mi futuro antes de la Eurocopa. Estoy muy tranquilo al respecto. Estaré con la cabeza tranquila y dispuesto a hacer grandes cosas”.

Por lo tanto, si se aplica la idea que reflejó Kylian Mbappé, el anuncio a raíz de su salida del París Saint-Germain y de su muy probable arribo al Real Madrid a partir de la próxima temporada, se hará antes del 14 de junio, fecha en la que la UEFA tiene predestinado el puntapié para la máxima competencia de selecciones del continente europeo.

Kylian Mbappé dijo que en el PSG ya no le hacen mención a la incertidumbre de su futuro

Durante las semanas en las que trascendió que Kylian Mbappé había anunciado a la directiva del París Saint-Germain su postura de no firmar la renovación de su contrato, Luis Enrique y varios de los jugadores del plantel fueron abordados por el tema. No obstante, se limitaron a contestar (salvo el estratega español, que se pronunció claramente al remarcar que está preparando al equipo para cuando Mbappé no esté).

No obstante, la euforia se fue apagando, dado que ya se sabe que está todo dado para que el atacante vista de blanco, por más que falte una palabra oficial. A tal punto, que a Mbappé ya no le mencionan nada sobre el asunto en el PSG, tal como él mismo reveló en la entrevista con Telefoot: “Mi futuro ya no es un gran tema en el club, ya nadie me habla de eso”.

Fuente: bolavip