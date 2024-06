Los hinchas criticaron a un jugador de la Selección Argentina y pidieron por Paulo Dybala: "Gran injusticia de Scaloni"

De camino a la Copa América 2024, la Selección Argentina afrontó este domingo el primero de sus dos amistosos en el marco de la preparación para la defensa del título continental. Fue victoria por la mínima ante su par de Ecuador en un duelo en el que la albiceleste no brilló como lo suele hacer.

En el final de la primera parte, Ángel Di María anotó el único gol de la noche en Chicago luego de una gran asistencia de Cuti Romero. El juego trabado evitó que hubiera grandes chances de cara a los arcos, aunque Nico González erró la más clara en los últimos minutos.

El delantero de Fiorentina ingresó a los 32 del complemento en lugar de Leandro Paredes y pudo haberlo liquidado. Sin embargo, intentó picarla y se encontró con Hernán Galindez. Incluso Lionel Messi, que llegaba solo por el segundo palo, le reclamó el pase.

En redes sociales la crítica no tardó en llegar. Un centenar de hinchas de la Selección Argentina replicaron aquella jugada y apuntaron contra Lionel Scaloni por convocarlo en lugar de Paulo Dybala, a quién dejó afuera de la Copa América ‘por razones futbolísticas‘.

“La gran injusticia de Scaloni (que igualmente puede hacer lo que se le cante porque se lo ganó) es llevar a Nico González y no a Dybala“, disparó uno de los usuarios. Otro, en cambio, opinó: “Les juro no entiendo como está Nico Gonzalez en la selección y no Dybala que está en un gran momento“.

El próximo partido de Argentina

Antes del debut ante Canadá por la Copa América, el 20 de junio, la albiceleste afrontará un partido amistoso más. Será el viernes 14 ante Guatemala en Washington DC a las 21, hora argentina.

Fuente: Bolavip