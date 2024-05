Abuso sexual en Vélez: dos de los futbolistas acusados decidieron romper el silencio

Luego de que la mujer que denunció a los ex futbolistas de Vélez por abuso sexual haya hablado públicamente, Braian Cufré y Abiel Osorio, dos de los deportistas acusados, decidieron romper el silencio y dar su propia versión de la situación.

En un diálogo con un medio local llamado El Ocho, en el mismo hotel Hilton de Tucumán donde ocurrieron los hechos, los futbolistas de la institución de Liniers aseguraron que todo fue "con consentimiento".

El primero en hablar fue Cufré, quien explicó: "La denuncia que nos encontramos es un golpe muy duro, jamás imaginé que iba a pasar algo así y en su momento no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy a más de dos meses de lo que pasó hay muchas pruebas de por medio, se me acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así. Uno tiene familia, tiene amigos, y ver tantos medios de comunicación que digan esas cosas y no es así realmente, es duro. Hoy sí sentía la necesidad de salir a hablar porque uno pierde mucho en el camino y te estoy hablando de familia, que es lo principal, trabajo, muchas cosas que duelen mucho".

Osorio rápidamente se sumó a las palabras y expresó como se siente tras este proceso de investigación: “Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho. Hay imágenes, hay videos del hotel y hay cosas que no, que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”.

Algo para destacar es que ninguno de los dos ex deportistas negaron el encuentro con esta chica en la habitación. “Ella sabía que nosotros estábamos en la habitación tomando algo muy tranquilamente. Sabíamos que Sebastián Sosa le había dicho lleve amigas porque la idea era pasar un buen momento, nada más. No fue algo muy tranquilo, charlar, tomar algo. Nunca pasó nada. Nada malo ahí dentro”, manifestó Cufré.

Para concluir, el ex defensor pidió que la Justicia resuelva el caso lo antes posible, comentando: “No le guardo rencor para nada. No sé por qué hizo esto. Sinceramente, no lo sé. No lo entiendo. No sé qué es lo que buscan. Ya mucho más no hay para hacer. Perdimos todo. Ya no entiendo qué es lo que buscan. No le diría nada. Solamente ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta de cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar una cosa así".

Qué fue lo que había sucedido

En marzo, José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa que fueron acusados por una periodista de 24 años por una supuesta violación grupal en el Hilton de San Miguel de Tucumán.

Ante este suceso, Vélez decidió activar su protocolo y apartó a los futbolistas del plantel principal. Hasta ahora, el único que esta en libertad es Sosa, quien pagó una fianza de 50 millones de pesos para poder regresar a Buenos Aires.

Fuente: bolavip