El cupo restante de Argentina para París 2024 espera por Lionel Messi o Dibu Martínez

Tal como se venía rumoreando, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez ocuparán dos de las tres plazas que la Selección Argentina tiene disponible para el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. El defensor obtuvo el ok del Benfica, mientras que el delantero consiguió lo propio por parte del Manchester City.

Ambos, además, eran de las opciones que más le interesaban a Javier Mascherano para reforzar un plantel que será bastante acotado, puesto que el COI (Comité Olímpico Internacional) permite un máximo de 18 convocados. Ahora, resta saber cómo y con quién la Albiceleste llenará el cupo que todavía le queda para un mayor de 23 años.

La alternativa que está más cerca es la de Emiliano Martínez. El propio Dibu se encargó de tramitar el permiso del Aston Villa. De hecho, fuentes cercanas al arquero le confesaron a BOLAVIP que ya lo tiene hace semanas. Se lo tiene merecido por lo que significa para el equipo, la institución y, sobre todo, por ser uno de los pilares en la gran temporada que plasmó el elenco de Unai Emery en la Premier League, con la cual clasificaron a la Champions League 2024/2025.

El ex Independiente iría directo junto a Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, sino fuera porque Javier Mascherano todavía mantiene la ilusión de contar con Lionel Messi. La realidad es que es difícil, pero lo cierto también es que el propio Leo es el que todavía no le cierra la puerta a la chance de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 defendiendo la celeste y blanca.

¿De qué depende? Principalmente de cómo llegue físicamente a la Copa América (y después de cómo la termine). El rosarino viene peleando con algunas dolencias musculares desde hace prácticamente un año. Desde que arribó al Inter Miami disputó 27 de 41 partidos posibles entre todas las competencias. Y si bien entre el 7 de abril y el 12 de mayo obtuvo su segunda mejor seguidilla de presencias consecutivas, no jugó el Clásico del Sol vs. Orlando City (16 de mayo) por una molestia y a Vancouver (26/5) no viajó para estar recuperado de cara a sus últimos dos compromisos (vs. Atlanta United y St. Louis City) antes de sumarse a la Scaloneta.

Al respecto, Javier Mascherano, en una conferencia de prensa que brindó como embajador de LaLiga en Madrid (en la cual estuvo presente BOLAVIP), recibió dos veces la misma consulta a raíz de la posible presencia de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos. En las dos ocasiones remarcó que se tomará todo junio para definir (debe presentar la lista en la primera semana de julio), develando así, que su idea de incluir al Diez todavía se mantiene viva

Fuente: bolavip