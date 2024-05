Problemas para Boca: se confirmó la gravedad de la lesión de Marcos Rojo

Luego de la decepción que significó la derrota ante Estudiantes por las semifinales de la Copa de la Liga, Boca Juniors intenta dar vuelta la página. El plantel se enfoca en la continuidad de la Copa Sudamericana y el inicio de la Liga Profesional.

El próximo encuentro del Xeneize será este miércoles por el certamen de Conmebol ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla. En caso de conquistar una victoria, los comandados por Diego Martínez quedarán a un paso de asegurarse un lugar, al menos, en 16avos de final.

Es por eso que el entrenador planea poner todo lo mejor que tiene a diferencia de los primeros tres encuentros, en los que puso suplentes para priorizar la definición de la Copa de la Liga. Sin embargo, no podrá contar con Marcos Rojo por lesión.

Este lunes se conoció que el capitán de los de azul y oro no pudo terminar la práctica por una molestia y los estudios posteriores arrojaron una pésima noticia para el equipo. “Lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial izquierdo“, explicó Boca sobre su desgarro en el parte médico.

De esta manera, Rojo estará afuera de las canchas por al menos 20 días en los que se perderá la racha de partidos del Xeneize en mayo. Estos duelos incluyen las últimas tres fechas de la fase de grupos de la Sudamericana y las primeras tres jornadas de la Liga Profesional.

Los partidos de Boca que se perdería Rojo por la lesión

Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors – Miércoles 8 de mayo

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors – Domingo 12 de mayo

Boca Juniors vs. Fortaleza – Miércoles 15 de mayo

Central Córdoba vs. Boca Juniors – Domingo 19 de mayo

Boca Juniors vs. Talleres – Sábado 25 de mayo

Boca Juniors vs. Nacional Potosí – Miércoles 29 de mayo

La posible formación de Boca ante Trinidense

El Xeneize saldría a la cancha con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Kevin Zenon; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Fuente: 442