En medio del ajuste presupuestario del Gobierno de Milei: cuánto cobran los deportistas argentinos por sus becas

El próximo 24 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de Paris, y por ahora Argentina tiene a 64 deportistas que asistirán a la cita deportiva más importante del mundo.

Vale recordar que la gran mayoría de los atletas son amateurs, y para poder participar en una competencia internacional, necesitan entrenar en centros de alto rendimiento y tranquilidad económica, a lo que puede acceder a través de becas. Las mismas son ejecutadas por la Secretaría de Deportes o el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Las becas que brinda el Estado argentino son fundamentales para que los deportistas de distintas disciplinas puedan desarrollarse y competir.

Por ejemplo, la mayoría de ellos que vive en alguna provincia que no sea Buenos Aires, debe trasladarse a la capital para poder practicar en el más alto rendimiento, y sin la ayuda económica del Enard, muchos deberían volver a sus hogares y perder la posibilidad de representar al país en alguna competencia.

Sin embargo, la secretaría de Deportes, cartera a cargo de Julio Garro, decidió recorar el presupuesto de la secretaría. Esto afectó a decenas de empleados despedidos y también a las becas de los atletas.

"No hay plata", dice el presidente Javier Milei, y bajó esa política de ajuste golpea fuerte al desarrollo del deporte argentino y a las miles de familias que viven en torno a ello.

Cuáles son las becas y cuánto cobran los deportistas

En primer lugar, se encuentran las becas que se conocen como "Becas por excelencia", que se le entregan a aquellos que hayan logrado conseguir una medalla en el último Juego Olímpico o Paralímpico en Tokio 2020 y hayan "revalidado" ese resultado en el mundial de sus respectivas competencias.

El monto actual de la ayuda económica es de $528.840. Por ejemplo, los integrantes de los planteles de hockey femenino (Plata), vóley masculino (Bronce), Rugby seven (Bronce) y Fútbol 5 adaptado (Plata) cobran ese dinero.

En segunda instancia está la beca llamada de "Proyección", y se otorga a aquellos deportistas argentinos que presenten tendencias a través de sus resultados a conseguir un podio olímpico. Según explica el Enard, aquellos que la reciben deben reunir "condiciones objetivas" para lograr ese hito. El monto de la ayuda económica por practicar un deporte de alto rendimiento es de $401.918.

Por último, la beca más baja para los deportistas argentinos de alto rendimiento es de $230.520. La misma está pensada para ayudar a los clasificados en deportes individuales a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Paris 2024.

Además, el Estado también tiene una beca para aquellos juveniles que presenten una proyección distinta a la del resto. Por ejemplo, aquellos que son campeones mundiales juveniles en sus deportes. Quienes cumplan esas condiciones cobrarán $105.678.

La Peque Pareto renunció a su beca deportiva para ayudar a otros atletas

Paula Pareto, ya retirada del deporte profesional, y su entrenadora en Rio 2016 Laura Martinel, confirmaron en una entrevista con TyC Sports que debieron renunciar a su beca para poder ayudar a más deportistas de la Confederación Argentina de Judo (CAJ).

La medallista olímpica que actualmente está a cargo de las selecciones Sub 13, Sub 15 y Sub 18, comentó juntó a su histórica DT que desde la Secretaría de Deportes les pidieron reducir la cantidad de becarios de 18 a 4.

Martinel, al enterarse de la noticia, decidió que renunciaría a su beca. Cuando se lo contó a Pareto, ella le dijo que haría lo mismo. “Se me puso en la difícil situación de realizar esta poda, que la verdad no estoy dispuesta a hacerla porque no me parece justo, y porque pienso que es firmarle el acta de defunción a mi deporte", declaró la vigente DT nacional de la CAJ.

La lista de los atletas y equipos argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos

Selección Argentina (Fútbol masculino)

Los Pumas 7's (Rugby)

Las Leonas (Hockey sobre césped)

Los Leones (Hockey sobre césped)

Los Gladiadores (Handball)

Macarena Ceballos (Natación)

Mateo Majdalani (Vela/Yachting)

Eugenia Bosco (Vela/Yachting)

Lucía Falasca (Vela/Yachting)

Francisco Guaranga (Vela/Yachting)

Agustín Vernice (Canotaje)

Fernanda Russo (Tiro)

Federico Gil (Tiro)

Franco Serrano (Pentatlón Moderno)

Lourdes Carlé (Tenis)

Facundo Díaz Acosta (Tenis)

Catalina Turienzo (Vela)

Francisco Saubidet Birkner (Vela)

Chiara Ferretti (Vela)

José María Larocca (Equitación)

Nicolás Tivani (Ciclismo Ruta)

Florencia Borelli (Maratón)

Sonia Baluzzo-Evelyn Silvestro (Remo)

Alejandro Colomino-Pedro Dickson (Remo)

Pascual Di Tella (esgrima)

Julián Gutierrez (Tiro)

Lucas Guzmán (Teakwondo)

Damián Jajarabilla (Arquería)

Brenda Rojas (canotaje)

Daiana Ocampo (maratón)

