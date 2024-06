Borussia Dortmund vs. Real Madrid por la final de la Champions League 2024: cómo ver, hora y posibles formaciones

En el mítico estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, a partir de las 16:00 horas de Argentina, con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, el Real Madrid de España y el Borussia Dortmund de Alemania se enfrentan en el marco de la final de la UEFA Champions League.

Este encuentro se podrá ver por televisión a través de la señal de ESPN. Además, vía streaming también se puede ver por Star +.

El Merengue, comandado por Carlo Ancelotti, va por la decimoquinta Orejona de su historia, para seguir sacando distancia como el equipo con más palmarés en el certamen continental, mientras que el elenco alemán, dirigido por Edin Terzic, quiere su segunda consagración.

Así llega el Real Madrid a la final de la Champions League

Con puntaje perfecto, al lograr 18 puntos en seis encuentros, el equipo español quedó puntero del Grupo C, por encima de Napoli, Sporting Braga y Unión Berlín. Luego, en los play off, dejó en el camino al Leipzig en octavos (2 a 1 en el global), en cuartos al Manchester City (4 a 4 global, victoria por penales por 4 a 3) y en semifinales eliminó al Bayern Munich sobre la hora, con un resultado total de 4 a 3.

Además, en esta temporada, dio la vuelta olímpica, ya que varias fechas antes se consagró campeón de LaLiga. En la misma, logró 95 unidades en sus 38 presentaciones, producto de 29 victorias, 8 empates y tan solo una derrota. En esta campaña, anotó 87 goles, siendo el equipo más goleador, y recibió 26, por lo que fue la valla menos vencida.

Así llega el Borussia Dortmund a la final de la Champions League

Por su parte el equipo alemán, que formó parte del Grupo F, que fue el de la muerte, terminó en el primer lugar con 11 puntos en seis partidos, dejando atrás al PSG, Milan y Newcastle. En la fase de eliminación, en octavos de final eliminó al PSV (3 a 1 en el global), en cuartos venció al Atlético de Madrid (5 a 4 el global) y en semifinales dejó en el camino a un viejo conocido, como lo es el PSG (global 2 a 0).

En cuanto a su participación liguera, finalizó en el quinto lugar de la Bundesliga, con 63 puntos en 34 partidos, producto de 18 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Allí, anotó 68 goles, siendo el quinto más goleador, y recibió 43 goles, siendo la cuarta defensa menos goleada.

Carlo Ancelotti confirmó que la baja de Andriy Lunin

El arquero ucraniano, que fue importante en los cuartos de final y en la semis no pudo ser parte del elenco titular debido a un estado gripal. En conferencia de prensa, Ancelotti confirmó la ausencia, y también comentó que el arquero será Thibaut Courtois, quien viene sumando ritmo tras sufrir una grave lesión.

“Lunin ha tenido una gripe. Va a viajar, pero estará en el banco”, comentó el entrenador del Real Madrid en la conferencia de prensa protocolar que se realiza el día previo de la gran final.

Edin Terzic habló en conferencia de prensa

El entrenador del Borussia también formó parte de esta conferencia de prensa, y allí se mostró confiado en sus dirigidos a pesar de no ser el máximo candidato. “El Madrid tiene el papel de favorito, pero no nos importa. No fuimos favoritos contra el Atlético ni contra PSG. el porcentaje no importa. No estamos aquí para ver cómo levanta el Madrid otro título”, soltó

Y agregó al respecto: “Estamos felices por estar en la final, pero no se juegan estos partidos, se ganan. Ahora tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ser campeones de la Champions League”.

El posible equipo titular del Real Madrid

El equipo español saltaría a la cancha con: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Tony Kross, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Rodrygo Goes.

El posible equipo titular del Borussia Dortmund

Por su parte, el elenco alemán saldría con: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi y Niclas Füllkrug.

Fuente: bolavip