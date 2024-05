Solo Higuaín por delante ¿A cuántos goles está Messi de ser el máximo goleador de la historia de Inter Miami?

Un tanto, cinco asistencias y un nuevo recital por la MLS. Lionel Andrés Messi sigue en velocidad crucero a la hora de liderar un Inter Miami revolucionado por su conexión con Luis Suárez. El argentino empieza a consagrarse como ya un histórico del equipo creado por David Beckham años atrás. ¿A cuantos goles está Leo de ser el máximo goleador de la historia de Inter Miami en la MLS?

Casi un año después de su desembarco en la MLS Messi empieza a ser récord. Su primer semestre en Inter Miami vino acompañado de un desgaste general por lo ocurrido en PSG que impidió ver al Leo de siempre. Con Tata Martino la coa ha sido otra y Las Garzas ya lideran una Conferencia Este donde Lionel se acerca a ser el máximo goleador de la historia del equipo de Beckham. Gonzalo Higuain y otro compañero son sus próximos objetivos. ¿Habrá nuevo rey antes de la Copa América?

El Pipita comanda todo con 29 goles en 70 partidos por La Florida. Una aventura que se dio en los inicios de un proyecto donde ahora Messi es líder dentro y fuera del campo. El ex Real Madrid, River Plate o Juventus marcó en un promedio de cada 181 minutos por un equipo donde ahora se busca un nuevo ícono en este sentido. Para que Leo sea este, tendrá no solo que superar a su ex compañero en la selección Argentina sino igualmente a uno puertas adentro de las filas del Tata Martino.

Leonardo Campana es el primer paso. El delantero ecuatoriano de casi 24 años es el segundo máximo anotador en la historia de Las Garzas. 25 tantos desde su llegada a la MLS todo ello acompañado por un promedio de tantos cada 171 minutos. Messi solo necesita un par más para igualarle, pero por encima de todo sorprende el promedio de una Pulga que no olvidemos, tiene ya 36 años en sus piernas. Luis Suárez con 12 ya es el quinto en la tabla general que comentamos.

Los números de Messi invitan al optimismo total. La Pulga ha marcado 23 goles en apenas 25 partidos con Inter Miami. Uno cada 87 minutos si miramos el promedio general y que va acompañado de un total de 16 asistencias para todos sus compañeros en la MLS. Seis goles le separan de Gonzalo Higuaín cuando todavía existen más de 40 partidos de diferencia entre ambos por el equipo de David Beckham. Antes de la Copa América veremos si hay un nuevo rey.

Martino recupera al mejor Messi

“Siempre digo lo mismo: es redundante hablar de él (Messi) porque parece que siempre hace algo nuevo. Si faltaba algo era esto: tener incidencia en los seis goles que hace un equipo. Esto, uf, va a ser difícil volver a verlo”, palabras del argentino tras la victoria de Inter Miami por 6-2 ante New York. El récord de las cinco asistencias que ya pertenece a Lionel tiene patas arriba a toda la MLS.

¿Cuántos goles marcó Messi para Barcelona?

La Pulga es sinónimo de ser el máximo goleador de donde pisa. Solo PSG no le ve como líder a nivel de estadísticas en este sentido. Messi va por una marca en Miami que tiene en Barcelona (672 goles en 778 partidos) e igualmente por la selección de Argentina (106 en 180). Seis tantos de Higuaín le separan de ser historia en Inter Miami.

