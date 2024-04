Rafa Nadal el gran ausente del Masters 1000 de Montecarlo: “Simplemente mi cuerpo no me deja”

El mundo del tenis tendrá que seguir esperando por volver a ver en acción a Rafael Nadal, quien se ausentó en la última edición del Masters 1000 de Indian Wells, ahora anunció que tampoco jugará el Masters de Montecarlo.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", comunicó el español de 37 años a través de su cuenta de X.

En esa misma línea el ganador de 22 títulos de Grand Slam agregó: “Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”.

“No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”, culminó el comunicado del nacido en Mallorca.

Confirmada su ausencia en otro certamen, para dar con la última presentación de Nadal, sin contar el partido de exhibición que jugó con Carlos Alcaraz en Las Vegas, hay que remontarse al 5 de enero en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Brisbane.

Respecto al Masters 1000 de Montecarlo, el certamen en el polvo de ladrillo francés se llevará a cabo entre el 7 y 14 de abril donde buscará defender la corona el ruso Andrey Rublev.

