Kylian Mbappé se refirió por primera vez a su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé se empezó a despedir tanto del París Saint-Germain como del fútbol francés. El atacante de 25 años publicó un video el viernes pasado en el que anunció que no renovaría su contrato. Acto seguido, compartió una barbacoa con los Ultras del PSG y el domingo anotó su último tanto en el Parque de los Príncipes como integrante del elenco parisino frente al Toulouse.

En esa línea, este lunes asistió a la gala de los premios de la temporada de la Ligue 1 (Trofeos de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales), en la cual fue condecorado como el Mejor Jugador del torneo. Al momento de recibir la estatuilla, el capitán del combinado galo lanzó los primeros indicios sobre su futuro inmediato: ”Intenté honrar y ser un digno representante de la Ligue 1. Me voy con la cabeza en alto. Ahora, a pensar en el siguiente capítulo de mi carrera que será excitante”.

Pero eso no fue todo. Tras el evento, Kylian Mbappé se acercó a los medios de comunicación para responder sus preguntas. Fue en ese instante cuando le consultaron, sin anestesia, cuándo anunciaría su fichaje por el Real Madrid. Sin negar que el Merengue será la próxima estación, contestó: ”Todo tiene su proceso. Ahora debo despedirme del PSG. Para el resto, quizás todavía no sea el momento”.

Y para no dejar dudas, Mbappé reconoció que abandonará Francia para continuar con su profesión: “Irme me rompe el corazón porque nunca salí de mi país. Antes que jugadores somos seres humanos y este trabajo no siempre te permite expresar todo lo que piensas. Soy solo un chico de 25 años que lo ha disfrutado todos estos años, que ha cerrado el círculo”.

En Real Madrid ya se preparan para recibir a Kylian Mbappé

El Real Madrid, por su parte, se alista para lo que será la incorporación de Kylian Mbappé. Más allá de las cuestiones económicas y contractuales, la Casa Blanca ya tiene planificado cómo serán los primeros pasos del futbolista como parte del elenco merengue que comanda Carlo Ancelotti.

