¿Pochettino tiene reemplazo en Chelsea?: pide que hablen los jugadores si le quieren fuera

Algo se cuece lentamente al oeste de Londres. Chelsea se alista para recibir al Newcastle mientras los rumores de una salida de Mauricio Pochettino continúan en el aire. Dura rueda de prensa del argentino por Stamford Bridge y donde incluso se apuntó contra los jugadores de cara al futuro. El ex Tottenham pide que sí sus pupilos le quieren fuera de los blues, ha llegado el momento de hablar.

Chelsea es 11 ahora mismo en la Premier League. Con dos partidos menos los de Pochettino ostentan 36 puntos, están a 19 de la Champions y todo esto sin competiciones europeas en el aire. Momento de crisis para un proyecto condicionado por el gasto del pasado y donde el argentino empieza a ser señalado en cada fecha. En comparecencia con los medios, dejó un claro mensaje de cara a lo que viene por delante: “¿Es un problema de actitud? No…Si los jugadores creen que con otro entrenador pueden hacerlo mejor, tal vez puedan hablar con el dueño o el director deportivo”.

Stamford Bridge cantaba por José Mourinho el último fin de semana, pero la información no va en ese sentido. Desde AS en España no dudan que los blues miran de reojo a Michel. El entrenador del sorprendente Girona gana enteros para un proyecto que en verano parece destinado a grandes ventas para no tener problemas en el Fair Play Financiero. Apuntan que incluso algunos ojeadores de Chelsea habrían viajado a Montilivi para verle en vivo. Recordemos que este se encuentra dentro del City Group de Pep Guardiola.

122 encuentros y contrato hasta el 2026. Es el contexto con el cual Michel parece mostrarse como una posibilidad para Chelsea en verano. Su nombre surge en medio de una serie de dudas de cara a los blues del futuro y donde hojas de vida como la de Pochettino no tienen su continuidad asegurada. El argentino no dudó en pedir calma de cara a junio: “Es un proyecto diferente, hoy es un Chelsea diferente…Si nos juzgas y analizas la situación comparándola con el pasado del Chelsea, nadie va a ganar, nadie va a triunfar”.

Pochettino tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025. Chelsea asume de aquí hasta junio una clara misión: volver a Europa. Vía Premier es prácticamente imposible, por lo que la FA Cup se convierte en el camino a seguir. No olvidemos que los de Mauricio juegan el próximo 17 de marzo ante Leicester por los cuartos del certamen en lo que supone la última bala para volver a disfrutar de los millones de UEFA. En caso de no hacerlo, todo huele a una limpia con pocos precedentes al oeste de Londres. Michel ya suena en Stamford Bridge.

En los últimos 24 meses las cifras llegan a casi 205,6 millones de euros. Los fichajes millonarios de la era Todd Boehly, la ausencia de participaciones en Champions y los salarios pagados marcan la actualidad de un Chelsea obligado a renacer en verano. Recordemos que la Premier permite un límite de 105 millones en pérdidas por cada tres temporadas. Se prevén ventas en junio de varios canteranos y de incluso algunos jugadores con menos de dos años en el club. The Athletic descarta de momento que esto afecte a Enzo Fernández.

¿Quiénes más suenan?

Algunos hablan de Mourinho. Otros de Arne Slot y en medio aparece el rumor de Michel. Se vienen meses calientes por un Chelsea donde Pochettino de momento firma 37 partidos, 17 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Mauricio empieza esta noche vs. Newcastle una serie de juegos donde se juega más que la presencia del club en Europa.

Fuente: bolavip