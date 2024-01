El dramático presente de Javier Pastore: se someterá a una cirugía en la cadera y podría dejar el fútbol

Hace algunos años Javier Pastore dejó de tener continuidad en sus equipos y una dura lesión en la cadera lo obligó a decidirse por someterse a una intervención quirúrgica para terminar con el dolor.

“Sinceramente me opero para tener una vida mejor y no tener más dolores”, remarcó el mediocampista que sumó 51 partidos en los últimos 6 años en Roma, Elche y Qatar S.C.

A su vez, aclaró que no solo lo hace para continuar su carrera, sino para mejorar su salud en el día a día: “Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable”, admitió en una entrevista con Prime Video Sport France.

Por otra parte, el jugador que está libre desde julio de 2023 mencionó que podría haberse terminado su carrera profesional: "Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza pero nunca se sabe".

Sin embargo, el cordobés no pierde la esperanza de volver a las canchas a jugar profesionalmente, aunque también es consciente de que, si la intervención no le quita los dolores, se encaminará al retiro: "Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by".

Fuente: 442