La ingeniosa respuesta del PSG al Barcelona tras el triunfo en Montjuic

La serie de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League parecía sentenciada con el 3 a 2 que el Barcelona le propinó al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes el miércoles 10 de abril. A tal punto que el Blaugrana realizó publicaciones en sus cuentas de redes sociales exteriorizando un claro sentimiento triunfal.

Sin embargo, haber subestimado al PSG de Luis Enrique le jugó en contra. De semejante manera que fue goleado 4 a 1 como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, resignando de esta forma el pase a la Semifinal, los 12,5 millones de euros de premio y el cupo para el Mundial de Clubes de la FIFA de los Estados Unidos 2025. Es decir, le salió todo mal.

Encima, este miércoles bien temprano, el Barcelona, que como se dice en la jerga futbolística habló de más -aunque en este caso podría decirse que posteó de más-, se tuvo que bancar que el París Saint-Germain le respondiera todas y cada una de aquellas publicaciones que hicieron tras el 3 a 2 de la semana pasada con la medida justa de Ingenio, sutileza y venganza.

Por un lado, la imagen del globo aerostático con los colores azulgrana que sobrevolaba la Torre Eiffel con la frase ”Siempre Barça”, fue modificada por el usuario del conjunto galo por una postal muy similar, pero con la aeronave hundida en el Río Sena a metros de la icónica estructura de hierro de 300 metros.

Por el otro, la foto de La Gioconda con la camiseta del Barcelona, el PSG contestó con un video en el que se ve a la obra de Leonardo Da Vinci en el sector que está ubicada en el Museo del Louvre, pero con una gigantografía a su lado en la que se lo ve a Marquinhos celebrando la clasificación a la Semifinal y una placa contigua con la leyenda ”La Batalla de Montjuic”.

Las palabras de Kylian Mbappé tras el 4 a 1 al Barcelona

Con los dos tantos que anotó, Kylian Mbappé fue, sin dudas, una de las figuras del PSG en el triunfo 4 a 1 sobre el Barcelona por la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Tras la importante victoria, comentó: ”Entendimos que estábamos bien para llegar a la Final, que somos un gran equipo. Trabajamos con la idea de ganar aquí”. Y además, agregó: ”Tengo el sueño de ganar la Champions League con PSG. Ahora está para nosotros. Intentaremos ir a Wembley”.

Luis Enrique no pudo soslayar su sentimiento por el Barcelona

Una vez consumada la clasificación del París Saint-Germain, Luis Enrique se refirió al alto contenido emocional que significó para él enfrentar al FC Barcelona en una instancia como los Cuartos de Final de la UEFA Champions League: ”Busqué contener mis emociones. No fue fácil para mi enfrentar al Barcelona, espero no tener que enfrentarme muchas veces más”.

Fuente: bolavip