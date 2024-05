Lionel Scaloni rompió el silencio tras la publicación de la lista de la Selección Argentina sin Paulo Dybala

Lionel Scaloni estuvo en boca de todos luego de que se diera a conocer la lista de la Selección Argentina para la previa de la Copa América. El estratega convocó a varios jugadores y decidió prescindir de Paulo Dybala, algo que sorprende teniendo en cuenta que siempre contó con él a lo largo de su ciclo.

Horas después de la publicación de la nómina, el director técnico palpitó los amistosos que se vienen en diálogo con el canal oficial de la MLS. Sus palabras fueron referidas a lo que se le viene al vigente campeón, sin tocar el tema de la lista, la Joya y los citados.

“Una gira antes de una Copa siempre es importante y sobre todo porque ajustas los últimos detalles para el debut. Los jugadores vienen de una temporada larga, en la que la mayoría ha jugado un montón de partidos y es el momento de unir fuerzas”, explicó el DT y agregó: “Son dos partidos que dejarán al equipo listo para competir“.

Además, Scaloni aseguró que es consciente que encararán esta edición del certamen sabiendo que son los defensores del título: “Ahora es verdad que, al jugar contra Argentina, juegan contra el campeón, pero para nosotros mucho no cambia. Siempre jugar con esta camiseta implica salir a competir todos los partidos y no va a cambiar nuestra manera de afrontar cada encuentro”.

“Es verdad que tenemos la estrella en el pecho, una más… La responsabilidad es seguir compitiendo, pero nuestra manera de jugar será la misma“, concluyó.

La lista de convocados de la Selección Argentina

ARQUEROS: Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez.

DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerd, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Marcos Acuña y Valentín Barco.

MEDIOCAMPISTAS: Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Valentín Carboni, Lionel Messi y Nicolás González.

DELANTEROS: Alejandro Garnacho, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Correa.

Los amistosos de la Selección Argentina previos a la Copa América

Como preparación para el certamen continental, el seleccionado de Scaloni jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos. El primero de ellos, será ante Ecuador el domingo 9 de junio a partir de las 19:00 horas de Argentina, y el segundo frente a Guatemala, el viernes 14 del mismo mes, con horario a confirmar.

El calendario de la Selección Argentina en la Copa América

La Selección Argentina formará parte del Grupo A de la Copa América y ya tiene su fixture confirmado:

20 de junio | Argentina vs. Canadá – Atlanta

25 de junio | Argentina vs. Chile – Nueva Jersey

29 de junio | Argentina vs. Perú – Miami

Fuente: Bolavip