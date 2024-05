El presidente de Vélez reveló detalles de los problemas de Ricardo Centurión: "Está luchando"

Desde el cambio de dirigencia en Vélez para el inicio del 2024, se decidió reintegrar al plantel de Primera División a Ricardo Centurión, quien había estado a préstamo en Barracas Central, aunque vio pocos minutos debido a un acto disciplinario por el que decidieron prescindir de sus servicios.

Con un entrenamiento especial con un preparador físico para reacondicionar y llevarlo de a poco para que se integre al plantel, el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros estuvo trabajando con el mediocampista ofensivo. Como premio, fue al banco de suplentes en el partido por Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas, aunque no ingresó.

Sobre la situación actual del futbolista que luego de esto no volvió a ser convocado, el presidente del Fortín, Fabián Berlanga, habló al respecto en una entrevista con el medio partidario Pasión Fortinera, en la que dio detalles y explicó que lo seguirán ayudando para que vuelva a jugar profesionalmente.

“En cuanto a la actualidad de él, la semana pasada faltó unos días porque tuvo una gastroenteritis, trajo certificado médico y todo. Hoy casualmente no pregunté si se reintegró o no. Ahí está él, luchando con el problema que tiene y tratando de solucionarlo. Lo veo difícil, nunca bajó los brazos y lo vamos a intentar hasta el último día”, comenzó explicando.

Y agregó en cuanto a su deseo personal de volver a contar con Centurión en el equipo: “Lo digo siempre, me encantaría que Centurión vuelva a estar 15 minutos dentro de una cancha para sentirse jugador profesional otra vez y ver cómo resuelve su vida después de eso, pero por lo menos darle la posibilidad de que esté dentro de una cancha, aunque lo haga bien o mal”.

Además, se refirió a la situación contractual del jugador y comentó el motivo por el que no jugó por Copa Argentina: “Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y se va a respetar ese contrato. En Copa Argentina no entró por la lesión de Cavanagh, él iba a ser el que ingresaba, pero se acalambró Cavanagh, por lo que se quedó afuera. Estábamos esperando que vuelva a entrar, me acuerdo que tenía a la hija a 10 metros y la iba a meter a la cancha para que se vuelva a sentir pleno”.

Fuente: bolavip