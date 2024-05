Atlético perdió una final y descontrol afuera del estadio

De mal en peor. No hay otra forma de definirlo. Es que Atlético no encuentra el rumbo y si bien queda mucho camino por recorrer, no hay indicios de que se pueda revertir la situación. Este sábado, por la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional, fue derrota por 2 a 1 como local ante un rival directo, Almirante Brown. De hecho, quedaron empatados en punto y hoy el Celeste no está en promoción, solo por diferencia de gol. Y si este domingo gana Brown de Adrogué, quedará a solo dos puntos del descenso directo.

Afuera de la cancha, las cosas no están tranquilas. Este viernes se conoció una sanción de la AFA y de la Dirección Provincial de Seguridad de Eventos Masivos, que impedía el ingreso (por dos fechas como local) de instrumentos y de banderas. Ante esto, la Barra de los Trapos decidió no ingresar al estadio y alentar desde afuera. Pero cuando a los 20 minutos, la Crema ya perdía 2 a 0, se terminó la paciencia y comenzaron los desmadres. Se escucharon múltiples detonaciones (entre pirotecnia y balas de goma) y se vio un enfrantamiento con la policía. ¿Los más perjudicados? Los vecinos, que vieron como sus casas y sus autos sufrían los impactos de los ladrillazos. Se estima que hubo múltiples daños y una veintena de detenidos.

En la cancha, como dijimos, todo salió mal desde el inicio. Pancaldo metió 4 cambios, para pegar un volantazos. No sirvió: el plantel no le dio respuestas en la cancha y se encontró con un Almirante Brown muy práctico y super efectivo: en 20 minutos había llegado tres veces y convertido en dos oportunidades.

La primera, con Gonzalo Recalde abriendo el marcador de cabeza, tras recibir un corner desde la derecha. Fueron tres visitantes a cabecear y solo había un defensor para todos ellos.



La segunda, un tiro libre de Leandro Iglesias, que aprovechó a un Grinovero mal parado, esperando el centro, cuando fue remate directo al arco, pegado al palo derecho del guardametas.

La imagen de Atlético era lamentable. La mejor descripción la dio el pase atrás de Colombo, que dejó sin chances a Grinovero y se fue al corner. Si iba al arco, hubiera sido gol en contra.

En los últimos minutos de la primera parte, la Crema buscó con más empuje que otra cosa, sin tener demasiada claridad ni resolución. Y sin esforzarse demasiado, la visita aguantó el embate.



Ya en el complemento, Atlético fue con corazón. Ese que no había tenido en el primer tiempo. Fue buscando, llegando por los costados, hasta que Kevin Jappert logró con una chilena, poner el descuento.

A partir de allí, todo fue ganas. Pero sin claridad. Y descuidándose en el fondo: quizás haya tenido más chances la visita de ponerse 3 a 1 que del empate.

Ahora, se viene Colón, en Santa Fe, el próximo viernes. El Negro también perdió, pero está en la cima de la zona.

