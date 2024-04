La Crema se derrumba: perdió con San Telmo de local

Atlético de Rafaela perdió otra vez y se derrumba en la tabla de posiciones. Este domingo, por la fecha 12° de la Zona B de la Primera B, fue derrota como local ante San Telmo, por 2 a 1. Tras el gol de Lucas Albertengo a los 30 del complemento, la visita los dio vuelta en apenas 2 minutos con el penal de Gabriel Ramirez y la corajeada de Matias Salerno.

La Crema no encuentra el rumbo y el mal humor comienza a apoderarse de la platea. Tras la derrota, hubo algunos incidentes entre los espectadores y los jugadores. No es para menos: hace 8 partidos que no ganan -se incluyen allí 6 derrotas-, apenas tienen el 25% de la efectividad, ya cambiaron de técnico (fueron dos derrotas consecutivas con Pancaldo) y el juego no aparece.

En el primer tiempo, la visita tuvo algunas llegadas más que el local, pero todo terminó 0 a 0. En el complemento llegaron las emociones.

A los 30, Lucas Albertengo impactó de cabeza un gran centro de Jonás Aguirre y puso fin a la mala racha: 4 partidos sin convertir. El de Egusquiza abrió el marcador y todo el estadio se envalentonaba: parecía marcar el camino de la recuperación.

Así fue: la Crema controlaba al equipo visitante y llegaba con contundencia. Y estuvo a punto de aumentar el marcador: centro de Portillo para que Toldo impacte el balón y lo estrelle contra el palo.



De esa jugada, llegó el empate de San Telmo: contragolpe que termina en un centro que cae en el área chica y Quiróz, en el intento de contener el ataque, se lleva puesta la pelota con su brazo. Penal que cambió por gol Gabriel Ramírez.

Y cuando todavía no se había digerido el mal trago, llegó otro baldazo de agua fría: el segundo gol de San Telmo, Apenas dos minutos después del empate, desbordó el conocido Mayenfisch por izquierda, Heiz peleó con Bergia y terminó de empujarla Matias Salerno.

Difícil el panorama de la Crema, que debe afrontar el partido contra Argentino Juniors por Copa Argentina y contra San Martín de San Juan por la fecha 13°. Y como si fuera poco, la siguiente fecha también es de visitante. Y, como si fuera poco, depende del partido entre Brown de Adrogué y Almirante Brown (que juegan este lunes): si ganan los aurinegros, podrían quedar en la anteúltima posición, es decir, en zona de promoción.

Fuente: via pais