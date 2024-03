Las chicas tienen fecha: el inicio del Torneo de la Primera B Femenino será el 21 de abril

En las últimas horas, La Asociación del Fútbol Argentino informó que la participación de Atlético en la Primera «B» de fútbol femenino será finalmente el fin de semana del 21 de abril. La Zona «B», en donde participarán las chicas, comenzarán en esa fecha, mientras que la Zona «A» lo hará una semana antes.

El Torneo dará dos ascensos:

Primer ascenso: Ganador de la final entre el primero de cada zona.

Segundo Ascenso: Ganador del Reducido que conforman del 2° al 7° de cada zona más el perdedor de la final por el primer ascenso (que se incorpora en semifinales del Reducido).

Reducido por el segundo ascenso: Todos los partidos del Reducido, en caso de finalizar empatados en cantidad de goles, luego de jugarse ambos partidos, se definirán por penales.

Primera Fase: Según la Tabla final de posiciones de cada zona se establecerán los siguientes partidos, actuando como local en la vuelta el equipo mejor ubicado.: 2º de Zona “A” vs. 7º Zona “B”; 2º de Zona “B” vs. 7º Zona “A”; 3º de Zona “A” vs. 6º Zona “B”; 3º de Zona “B” vs. 6º Zona “A”; 4º de Zona “A” vs. 5º Zona “B” y 4º de Zona “B” vs. 5º Zona “A”.

Segunda Fase: La disputarán los 6 equipos clasificados de la Primera Fase. A fin de determinar los enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, teniendo en cuenta a tal efecto, en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente, y los cuales se ordenarán de 1º a 6º según esta “Tabla General de Posiciones” antes aludida, y quedando establecido los siguientes enfrentamientos:

1º vs. 6º; 2º vs. 5º y 3° vs. 4°.

Semifinales: A los 3 equipos clasificados de la Segunda Fase se les suma el perdedor de la Final por el primer ascenso.



A fin de determinar los enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, teniendo en cuenta a tal efecto, en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente, y los cuales se ordenarán de 1º a 4º según esta “Tabla General de Posiciones” antes aludida: Perdedor de la primera final vs. 4º y 2º vs. 3º.

Final: La jugarán los dos ganadores de las Semifinales a partido ida y vuelta. El equipo vencedor ascenderá a Primera División.

Habrá tres descensos a la Primera C.



– Primer y segundo descenso: descienden a la Primera C el último de cada zona (Puesto 11 de Zona A y Puesto 10 de la Zona B).

Tercer descenso: surgirá del enfrentamiento a 2 partidos entre el equipo 10 de la Zona A y el Equipo 9 de la Zona B. En el segundo partido jugará de local el equipo con mejor promedio de puntos (partido jugados divididos puntos obtenidos).

EL FIXTURE CELESTE

Fecha 1: Unión de Santa Fe (L)



Fecha 2: Argentinos Juniors (L)

Fecha 3: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 4: All Boys (L)

Fecha 5: Deportivo Morón (V)

Fecha 6: Atlanta (L)

Fecha 7: Deportivo Armenio (V)

Fecha 8: Defensores de Belgrano (L)

Fecha 9: Lanús (V)

En la segunda rueda se invierten las localías.

Fuente: via pais