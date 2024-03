La respuesta de Morena Beltrán a quienes la acusan de salir con Lucas Blondel por plata

Después de oficializar su relación con Lucas Blondel, Morena Beltrán hizo su descargo por las críticas que recibió en las redes sociales. La periodista admitió que hubiera preferido mantener su vínculo en privado y apuntó contra quienes la acusan de estar con el jugador de Boca “por plata”.

“Cuando se empezó a saber que salía con Lucas, yo veía un poco que los pibes se tiran la buena todo el tiempo. Es como: ‘Che, estás saliendo con esta mina, qué bueno’. Las minas, no quiero decir todas, pero dicen: ‘Ah, sale con un jugador de fútbol de primera, de Boca, qué interesada, sale con él porque tiene guita’… Boludo, ¿por qué entre nosotras no nos tiramos buena onda?“, soltó en diálogo con Doble Mérito.

Después, agregó: “Aparte también se había filtrado bastante más tarde de que yo me había separado de mi expareja, que era Tomi (Mantia) y se dio todo bastante rápido. En cierto punto lo agradezco también que se haya sabido antes que me separé porque si no iban a empezar a inventar que yo había cagado“.

“Como mantuve en privado mi separación, me hubiera gustado mantener en privado mi relación con lucas hasta que tuviéramos ganas de contarlo”, cerró.

El último comentario de Morena Beltrán al aire sobre Blondel

Salvo algún que otro chiste, Morena Beltrán no habla de su vínculo con el futbolista de Boca cuando está en vivo por ESPN. La última vez que lo hizo fue en la previa del Superclásico, cuando su compañero Federico Bulos hablaba de los futbolistas que no suman muchos minutos con Diego Martínez.

Cuando el Negro hacía su clásico editorial cuestionando las decisiones del DT del club de la Ribera, Morena soltó un “¡Blondel!” para sumar a la lista de futbolistas sin tanto protagonismo en el equipo.

