Robertito Funes Ugarte explicó por qué no tiene novio y le va mal en el amor

Robertito Funes Urgarte es el conductor más simpático de la tevé. Pero para su vida privada prefiere la soledad, más allá del histrionismo que demuestra en la pantalla. Y el "fracasar" en el amor tiene su explicación... " no me gusta la convivencia. No la tolero. No puedo. Yo soy noctámbulo. Hago ruidos".

"Soy muy solitario. Tampoco creo que a la gente le importa con quién uno duerme. No le interesa si duermo solo, con mis siete perros o con un loro, con una chica, con un chico. No importa", planteó Robertito, en primera persona durante una entrevista con Infobae.

"Primero soy solitario, no me gusta la convivencia. No la tolero. No puedo. Yo soy noctámbulo. Hago ruidos. A veces me pongo a cambiar los muebles en casa a la noche... Los doy vuelta todos. A la noche. Por eso vivo en casa. Porque si viviera en departamento me rajan", reconoció Funes Urgarte, entre risas, sobre su particular manía nocturna.



"Es divino. Este cuadro no va acá. Esta maceta tampoco. Cuento las cucharitas si están todas juntas (risas). Leo. Ordeno todo. Paso veinte veces el trapo", agregó el líder de El debate de Gran Hermano, los viernes por la noche, en Telefe.

ROBERTITO FUNES URGARTE CONVIVE CON 7 PERROS

"Vivo con 7 perros. Son lo máximo. Me encantan mis perros. El Funes, la Rubia, la Morocha, la Mu porque parece una vaca, Binks, Bimbo y Mona. Los veo y me emociono. Los abrazo. Los quiero", compartió Robertito sobre su especial amor por las mascotas.

"Los saco a dar su vuelta, les preparo comida que no es solamente alimento balanceado. Les corto el pollo, esto, lo otro. ¿Cómo hago para pasear a 7 perros? Con un pretal. Tengo un cinturón, cuatro de acá y tres de acá. La gente me pregunta si yo paseo perros. Iba con las correas pero se me escapaba uno, se me escapaba el otro, venían otros perros de la calle. Y finalmente dije, ¿Cómo hacen los paseadores para pasear ochenta perros?".

Fuente: Infobae