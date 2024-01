El nuevo premio que Álvaro Morales pidió para Messi tras la derrota de Inter Miami vs. Al-Hilal

Una nueva función de Lionel Messi y su magia se dio en las canchas de fútbol. Luego de viajar más de 12.550 kilómetros para disputar la Copa Riyadh Season, Inter Miami debutó en este torneo contra Al-Hilal SFC en un partido que llevó a Álvaro Morales a pedir un nuevo premio para el jugador argentino. ¡Mensaje para la FIFA!

Morales, como uno de los contradictores más populares de Leo Messi en los medios de comunicación, no dudó en poner un grito en el cielo cuando se enteró que el jugador argentino ganó el premio al Mejor Jugador en The Best 2023. La opinión del periodista que trabaja en ESPN fue tan polémica que hasta empezó defendiendo al jugador de Inter Miami.

“El premio al mejor ridículo. Le hacen más daño a Messisito con esas decisiones”, publicó Álvaro Morales en X el 15 de enero de 2024. Luego, se despachó en contra de Messi diciendo que “¿por qué habría de ganar The Best? Porque ganó el Mundial del 2022… Sí fue en el 2022. Es como cuando la Revista Time lo declara el atleta del año, ¿por qué? Porque llegó a Miami que no lo pudo meter a los Playoffs de la MLS y ganó la Leagues Cup con todo el empuje y las fallas arbitrales”. ¿Llegó la hora de un cambio de parecer?

Todo empezó en contra de Inter Miami porque apenas iban 13 minutos del partido vs. Al-Hilal y ya perdían 2 a 0 por goles de Aleksandar Mitrović y Abdullah Al-Hamdan. Ni si quiera el mismo Lionel Messi pudo ocultar su reacción de impotencia. Antes de finalizar el primer tiempo llegó el descuento por medio de la primera anotación de Luis Suárez como jugador del equipo norteamericano y la polémica estaba a punto de surgir.

Luego de ser el protagonista de un polémico gesto en contra de la árbitra Edina Alves, Leo Messi cortó una sequía de 155 días sin hacer goles con Inter Miami. ¿Cómo fue el gol en la derrota por 4 a 3 contra Al-Hilal? El jugador argentino cruzó un cobro de penal, después le dio una asistencia a David Ruiz y, por supuesto, hizo reaccionar a Álvaro Morales.

El nuevo premio que Álvaro Morales pidió para Lionel Messi

En otro claro mensaje a la FIFA tras la polémica de darle a Messi el premio The Best 2023, Álvaro Morales pidió un nuevo premio para el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina. “Denle un premio a Messi por su gol de penal”, público en X el periodista nacionalizado mexicano, quien se alista para opinar sobre el que sería el último partido entre Cristiano Ronaldo y Leo cuando Al-Nassr enfrente a Inter Miami el jueves primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG).

Fuente: bolavip