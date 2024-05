Javier Milei y Mauricio Macri diseñan un manual de buena convivencia

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri comenzaron a escribir un manual de buenas prácticas entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones de medio término. En las conversaciones con diferentes figuras del macrismo que encabezó el principal asesor del economista ultraliberal, Santiago Caputo, se establecieron las primeras máximas.

"El objetivo central es que tanto el PRO como LLA tengan más diputados y senadores en 2025. La muñeca política de ambos espacios se va a ver en la forma", le dijo a Letra P un funcionario de Casa Rosada al tanto de las conversaciones. Un punto clave es que ambos espacios no resignarán su identidad, por lo que no habrá una fusión y, en todo caso, se tratará de un acuerdo pragmático. El contrato tendrá ciertos reparos.



Lo que se negocia en nombre de Mauricio Macri y Javier Milei

Para Macri, la Ciudad es un tema que excede a cualquier tipo de acuerdo. El expresidente junto a su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quieren evitar a toda costa que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sea la candidata de LLA para el Senado. Las últimas versiones sobre el posible desembarco como candidato a diputado del vocero presidencial Manuel Adorni dejaron en claro que el Jefe de Estado y la secretaria General, Karina Milei, apuestan a jugar fuerte en el distrito donde nació el PRO.

La postal porteña de hoy presagia que en la Ciudad se dará una inevitable competencia entre el PRO y LLA. Frente a eso, ambos espacios comenzaron a negociar un manual de buenas prácticas para enfrentarse el año que viene.

Buenos Aires, un punto clave del manual PRO-LLA

Para la provincia de Buenos Aires pesa otra variante para ir separados, ya que responde a un cálculo de obtener una mayor cantidad de bancas para forzar una derrota del gobernador Axel Kicillof. "Separados sumamos más que juntos, no es una elección para el Ejecutivo", consideró una fuente del PRO a tanto de las conversaciones.

Diego Santilli es quien se encamina para ser la cabeza de lista del PRO en el distrito de mayor peso electoral y en la Casa Rosada comenzaron a surgir rumores de que el diputado José Luis Espert podría ser el elegido para ser el principal nombre de la papeleta de LLA, secundado por Karina Milei.

Excepciones a la regla

Hay algunas provincias en las que el PRO y LLA no competirían. Una es Formosa, en donde el gobernador Gildo Insfrán suele ganar cómodo en toda instancia electoral, por lo que ambos partidos evalúan no tener ninguna interna y que el candidato mejor posicionado en las encuestas sea quien encabece.

En otros distritos, en cambio, gana terreno la idea de confluir en una primaria. Sin embargo, este borrador tiene que contar con el aval de todas las principales del PRO y todavía no fue puesto a consideración.

La última palabra en sus distritos para jugar en conjunto en las PASO la tendrán los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Chubut, Ignacio Torres, más los aliados de San Juan, Marcelo Orrego, y de San Luis, Claudio Poggi, sumado a Jorge Macri. "En el territorio se trabaja con mucha coordinación desde el ballotage de noviembre, pero todavía es temprano", consideró un mandatario provincial del macrismo.

"El PRO dice que quiere integrar el Gobierno, pero ellos no nos abren los gabinetes de Ciudad, de Entre Ríos, de Chubut, de San Juan y de San Luis. ¿Entonces el 'cogobierno' es sólo en la Casa Rosada y a beneficio de ellos? No me parece razonable", reprochó un integrante de la mesa chica de Javier Milei.

Una de las claves del manual de buenas prácticas entre el PRO y LLA será la relación que tengan los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) con Milei después del Pacto de Mayo. Cada uno de los mandatarios provinciales le hizo saber a sus pares que los acuerdos van a tener que cambiar de lógica ya que no habrá un acompañamiento total en las próximas semanas.

Los gobernadores de JxC también juegan

El manual PRO-LLA, también, se verá atravesado por la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada por el paso de la motosierra. "En diciembre los sueldos representaban el 53% de los ingresos. Ahora con la quita de Ganancias, la eliminación de los fondos y el congelamiento de las transferencias esa cifra está en el 95%", analizó un mandatario radical ante este medio.

Los gobernadores de JxC calculan que las transferencias de la Casa Rosada cayeron un 76% en el primer trimestre. La obra pública también tuvo un descenso de un 87% en lo que va del 2024. "Le deberíamos tirar abajo la ley ómnibus, pero no podemos quedar en el mismo lado que el kirchnerismo", analizó un diputado de la UCR con dialogo directo con el mandatario provincial de su distrito.

con informacion de LETRA P.