Alberto Fernández, entre el vacunatorio VIP, la causa Seguros y su relación con CFK

El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio en una entrevista grabada que se emitió en el canal de YouTube de Cenital. Allí, habló por primera vez en un medio nacional luego de dejar la Casa Rosada en diciembre del año pasado y hay expectativa por lo que puede llegar a decir de su gestión y de la actualidad del país.

"Entendí que debía esperar un tiempo prudencial" para hablar tras finalizado el mandato, dijo Alberto Fernández. Y agregó que "había un nuevo Gobierno que había asumido. Uno intenta no interferir. En determinado momento me empezaron a preocupar algunas cosas, por eso me expresé por las redes, sin ir a los medios a hablar".

Sobre lo que vio y activó su participación, Fernández dijo que se debe a "las medidas que toma el Gobierno y la Ley Bases, que me parece tremendo. Hay cosas que me parecieron difíciles de callar como la falsificación de datos". "Me parece que cuando uno calla, otorga. Hablemos seriamente porque las consecuencias son penosas", sumó.

Sobre el vacunatorio VIP durante la pandemia por covid 19, el expresidente dijo: "¿Qué le imputamos a Gines? ¿Que permita que alguien se adelante en la cola? Las personas que vacunamos estaban recomendadas para dárselas en ese momento. Era un relativo privilegio, era eso o dársela 1 o 2 semanas después. No debió haber ocurrido, lo grave hubiera sido que vacunáramos a nuestra familia".

Además, habló sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos cuando las reuniones sociales estaban prohibidas por la cuarentena decretada por su Gobierno. "En lo que pasó en la cena, que no fue en la cena, fue un brindis, fue un error mío personalmente. No debió haber ocurrido. Pero yo acepté que intervenga la Justicia, me impusieron una reparación que acepté y pague", declaró.

Entrando en terreno meramente político, el exmandatario reconoció que "me reivindico como uno de los fundadores del kirchnerismo. El kirchnerismo detestaba el déficit público, trabaja por el equilibrio fiscal, es lo que aprendí con Néstor. De repente aparecieron teorías que no estaban tan mal", y agregó: "Con Cristina no hablo desde el 10 de diciembre".

Sobre las nuevas generaciones, Alberto Fernández declaró: "El peronismo tiene que ir pensando en generaciones de recambio. Axel Kicillof es un muy buen gobernador. Forma parte de algo nuevo, aunque no es lo único".

Sobre la causa judicial que pesa sobre sus espaldas, el expresidente explicó que "lo de los seguros es un invento. Antes cada uno se aseguraba con quien quería y ahí sí el mecanismo de corrupción era muy fácil". Y agregó: "Cuando saco un tuit contra Milei, la causa de Seguros se mueve".

