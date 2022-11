Patricia Bullrich se reunió con Lacalle Pou y aseguró que trabaja para que los argentinos en Uruguay vuelvan al país

La titular del PRO, Patricia Bullrich, visitó este lunes en Montevideo al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. En un acto de diferenciación, lo hizo casi en simultáneo al encuentro que protagonizaron Alberto Fernández y el electo presidente Luis Inácio Lula Da Silva.

Según se informó, el objetivo de la reunión fue analizar los intereses comunes sobre el turismo, el uso de los puertos y la Hidrovía y, en ese marco, “avanzar en donde el Mercosur no lo haga”, indicó la dirigente en un comunicado.

Sin embargo, el encuentro -y la foto- de la ex ministra de Seguridad con Lacalle Pou significa un claro posicionamiento luego del triunfo de Lula en Brasil, un dirigente más cercano al peronismo en general, y a la vicepresidenta Cristina Kirchner en particular.

“Con el Presidente Lacalle Pou pensamos una política común abierta al mundo y de respeto de los derechos humanos, en donde la seguridad, la prosperidad y la integración son fundamentales para la región”, agregó Bullrich en el comunicado.

Y agregó: “Nos va a ir mucho mejor si pensamos en grande y no en chico, por eso le propuse al Presidente que, en lugar de pensar en pequeñas ventajas para cada país, pensemos en lo que podemos hacer en conjunto. Si queremos ser una zona de paz para la prosperidad, podemos pensar en una política común de seguridad regional. Para evitar los problemas de los puertos es mejor pensar en puertos regionales y en una política común para el Atlántico Sur junto a Brasil”, agregó.

Y completó: “Nos gustaría trabajar juntos para que Brasil comparta esa integración más grande y para que nos transformemos en una plataforma de clase mundial de provisión de alimentos, energía, minería, turismo y servicios, con una industria eficiente para la región”.

Bullrich, por otro lado, y en una entrevista con el diario El País, de Uruguay, afirmó que “trabaja” para que los empresarios argentinos radicados en aquel país vuelvan a la Argentina. “Uruguay ha tenido la posibilidad de darles condiciones fiscales importantes; Argentina está muy complicada, ha amentado mucho los impuestos, y se le dificulta mucho la vida a aquel que quiere poner una empresa, invertir, producir o tener un campo. Hay retenciones, hay impuestos a las transacciones, los costos de infraestructura y logísticos son muy altas se pierde competitividad”, planteó referente de Juntos por el Cambio.

“Estamos trabajando para que vuelvan; yo le dije a Lacalle ‘vamos miti-miti, no te vamos a sacar todo’”, añadió.

En tanto, consultada sobre la victoria de Lula y la foto del flamante presidente de Brasil con una gorra y la inscripción “CFK 2023″, Bullrich aseguró que esa imagen le “molestó mucho”: “Yo no me expresé por nadie, ni Lula ni Bolsonaro. Si uno pretende que el partido tenga buena relación con Brasil, no puede hacer eso”.

A su vez, en las últimas horas se conoció un video de la dirigente del PRO en donde realiza un fuerte cuestionamiento a uno de los principales ministros de Horacio Rodríguez Larreta, en otro nuevo cortocircuito en la coalición opositora.

Bullrich miró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y sin disimulo espetó: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. Miraban atónitos otros dirigentes importantes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, que había llegado hasta allí para la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”.

Con información de www.infobae.com