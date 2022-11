Perotti defendiendo lo indefendible

El gobernador Omar Perotti participó del acto en el cual se realizó la apertura de sobres para licitación de ocho escuelas técnicas que en una primera etapa se harán en las ciudades de Santa Fe, Reconquista, Rosario, Frontera, Sunchales, Suardi, San Guillermo y en Centeno.

En la oportunidad fue consultado por la prensa por distintos temas, entre los que se encuentra Marcelo Sain, su exministro de Seguridad que el lunes presentó su renuncia como asesor del Ministerio de Seguridad de Nación. Además, se le suma la confirmación de la fecha de imputación en la causa por escuchas y espionaje ilegal, pautada para el 29 de noviembre.

Al ser consultado si quedó defraudado con el exministro después de lo sucedido afirmó: "Con Sain hubiésemos deseado un funcionamiento mejor, pero desde el principio dijimos que si había algo que no iba y podía mejorar, se cambiaba. No tenemos la instancia puntal de saber o enamorarnos de ciertas cosas, sino saber cambiarla si no van o pueden funcionar mejor". Además agregó en cuanto a la investigación que "la Justicia tiene todo para actuar, la libertad y la colaboración del gobierno para que tengan lo necesario a disposición en cualquiera de las instancias".

En cuanto a la inseguridad que se vive en el sur provincial el primer mandatario insistió: "La inseguridad es un tema de toda la Argentina, que no debe permitir que esto pase en su territorio y tenemos que seguir reforzando la presencia de fuerzas federales, no solamente en cantidad y equipamiento, sino en las expresiones de la Justicia Federal para poder actuar. Las inversiones necesarias para ir generando más oportunidades. Hablamos de acompañar a los sectores de la producción, a los que generan empleo, porque es allí donde se da la batalla de fondo, generando oportunidades podemos empezar a revertir una situación que lleva muchos años, que ha generado exclusión, violencia y la tentación de la búsqueda de una salida rápida en la incorporación hacia el delito y creo que hay que revertir la situación con el esfuerzo de todos".

Sobre si el ministro de Seguridad sigue o no en funciones admitió: "Rubén Rimoldi en este momento está participando en el Consejo Federal de Seguridad. Y al que hay que convencer sobre lo que se hace es al vecino todos los días. De que se están haciendo las cosas de la mejor manera. Que faltan cosas por hacer, sí muchas. Estamos dando respuesta como querríamos, quisiéramos estar mucho mejor". También agregó: "Ya sobre fin de año vamos a ver la maduración de inversiones en más equipamiento, vehículos y tecnología para sumar. Además vamos a incorporar más de 1.300 nuevos agentes a la policía, mayoritariamente a las ciudades de Rosario y Santa Fe".

Fue muy firme en afirmar que el gobierno "tiene el deseo y la vocación de trabajar coordinadamente y que todos sean parte de la solución, aun quienes estuvieron en instancias anteriores de participación e intervenciones en los temas de seguridad, y que tienen algo para aportar, mas allá de los resultados que se pueden observar. Las discusiones muchas veces que se transforman en chicanas, poco tienen que sumar. No creo en ese tipo de cosas, porque la misma discusión se podría haber dado dos años atrás cuando no consideraron que era importante tener una ley de emergencia, en la provincia. Por qué de golpe tiene tanta importancia y dos años atrás no se acompañó".

También aprovechó la oportunidad para hacer referencia a ley de emergencia en seguridad y destacó: "Los recursos afectados no son $3.000 millones nuevos que se pusieron a disposición, sino que son los mismos que había sobre los cuales establecieron que se podría aplicar la ley por lo que cada uno podía entrar en estas discusiones, en el pase de facturas y demás. Poco de esto le interesa al ciudadano de todos los días, sino que trabajemos juntos para que pueda estar mejor, para que pongamos lo mejor de cada uno: desde la sanción de las leyes, acompañamiento con propuestas y nosotros tratando de llevar adelante el mayor nivel de equipamiento posible que pueda tener la instancia de seguridad"

"La otra parte es lo que hacemos cotidianamente y lo pueden ver en los indicadores, que Santa Fe se pudo recuperar tras la pandemia, encabezando todos los indicadores de producción, de trabajo registrado y lo que tiene que ver con la inversión y allí es donde estoy convencido que estamos generando las condiciones para una nueva opción de oportunidades para los santafesinos, vivan donde vivan. Hay obras que se están haciendo, que estamos anunciando y cambian a esta provincia y le dan un impulso diferente y allí ver dónde apuntamos".

Por último y al hacer una reflexión sobre la realidad en cuanto a la inseguridad delineó: "Yo creo que es un problema estructural, de muchos años en la provincia y sin duda que es uno de los problemas centrales. Es el que lleva y necesita el mayor aporte de todos y cada uno. No llegamos a una situación de estas características de forma espontánea o ayer mismo. Algunos no lo querían ver, no lo querían mostrar ni hablar de eso. Algunos creían que mostrarlo estigmatizaba, y el silencio, lo dije, le sirve al delito y no ayuda a una comunidad. Puede no gustarnos la fotografía que tenemos hoy, pero es con lo que contamos para tomar una real dimensión y la necesidad de poner los mejores esfuerzos de cada uno de los sectores políticos para dar una respuesta acorde".

Fuente: Uno Santa Fe