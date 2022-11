Cinthia Fernández sorprendió a su hija con un increíble camión para muñecas valuado en 100 mil pesos

Cinthia Fernández adora celebrar el cumpleaños de sus hijas con detalles hermosos. Después de festejar el día especial de sus gemelas con una fiesta temática de Stranger Things, la modelo se encargó de agasajar a Francesca, la más pequeña de sus nenas.

Hace unas semanas, Cinthia le consultó a su hija qué iba a querer para su cumple y ella le pidió un increíble camión de helados para sus muñecas. El vehículo en cuestión viene en color rosa y verde pastel, e incluye varios accesorios: paletas heladas de todos los colores, cucuruchos con llamativas bochas, productos de pastelería y muchos elementos ideales para jugar.

En MercadoLibre, el camioncito de 62.5 cm. de largo, 31.5 cm. de ancho y 53 cm. de alto cuesta entre $120.000 y $200.000. Sin embargo, Cinthia aseguró que lo había conseguido mucho más barato trayéndolo desde el exterior con una empresa amiga. A modo de canje, comentó en sus redes sociales cómo hace los pedidos en ese lugar y les agradeció por el servicio.

“Fran me pidió este camioncito y sale un huevo y medio acá, y afuera estaba recontra regalado”, comentó la panelista de Momento D (eltrece) en su cuenta oficial de Instagram. Más tarde, mostró las imágenes del juguete y bromeó con su tamaño: “Yo pedí un camioncito y me llegó un tanque. No sabía que era tan grande”.

