Rosario es un Narcoestado: 2022 fue el año más sangriento de la historia de la ciudad santafesina

La ciudad de Rosario ya es un Narcoestado. Los policías que no son parte de la red de narcotráfico no tienen recursos para enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado. El gobierno no hace nada, o peor, es cómplice y se lleva una tajada.

Nada de esto es gratis, y Rosario hoy vive un infierno de violencia. El 2022 ya es el año más sangriento de la historia de la ciudad santafesino, y registra hasta octubre unos 258 homicidios dolosos. La gran mayoría producto de tiroteos entre narcos.

Sin embargo, no son los narcos los únicos que mueren. Los civiles son víctimas y lamentablemente muchas veces quedan en el medio de los tiroteos. Dos chicos de 14 y 15 años fueron las últimas víctimas del lastimoso conteo. Se trata de Eric Galliz y Valentín Solís, que fueron emboscados y asesinados a balazos en el Fonavi de Rouillón y Seguí, en el oeste de la ciudad.

Con este número, el contador del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rompió el récord de 2014, cuando se registraron 254 crímenes en la Unidad Regional II de Santa Fe que abarca el departamento de Rosario, además de Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Ibarlucea y Arroyo Seco, entre otras localidades.

Sin embargo, en ese momento, se desató una ola de crímenes tras el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, en 2013, y la guerra entre clanes fue la principal fuerza impulsora de los asesinatos sicarios durante ese año. Al siguiente, en 2015, la cifra descendió a 234, mientras que en 2016 hubo “solo” 181 muertes.

En 2017, el número continuó en baja y tocó el piso de 165 muertes. En 2018 volvió a subir a 204, a medida que el poder de las bandas narcos volvieron a crecer. En 2019 se registró otra baja, con 169 homicidios, pero en 2020 estalló la crisis narco en todo su esplendor.

Pese a las restricciones por la pandemia, el MPA anotó 214 homicidios y la curva siguió hacia arriba en 2021, con 244 muertes. Aunque todavía no cerró, el 2022 barrió con todas las estadísticas en un año que comenzó con un cruento triple crimen, al cierre de una boda narco.

Nadie en Rosario espera que las cifras desciendan, por el contrario, prevén que la violencia irá creciendo por las disputas entre narcos por el territorio, mientras la ciudad se convierte fácticamente en un Narcoestado.

Los rosarinos reclaman intervención del Gobierno Nacional, y la militarización de las calles de la ciudad. Rosario es uno de los distritos más peligrosos a nivel nacional y desafía todas las estadísticias de violencia en el país, pareciéndose más a una ciudad mexicana que argentina.

