Desde José Luis Espert hasta Juan Manuel Urtubey: así reaccionó el arco político al dato de inflación de marzo

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de marzo último se situó en 11% respecto del mes anterior y en 287,9% interanual. Si bien a nivel intermensual continúan mostrando una baja, los precios al consumidor siguen golpeando fuerte en el acumulado anual. En este marco, ya empezaron a emerger las primeras reacciones del arco político nacional al respecto.

El mensaje de Urtubey tras conocerse el dato

Uno de los primeros dirigentes políticos que se manifestó sobre el dato de la inflación fue el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. A través de una publicación de X, sostuvo que “la lucha no es solo contra la inflación, es también por los argentinos”. “Bajar la inflación y al mismo tiempo el nivel de vida de la clase media y los más desamparados no parece ser el camino”, aseveró. Y cerró: “El anterior gobierno hizo un desastre, la gente no soporta otro”.

Las celebraciones

Desde el oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert puntualizó: “El 11% de inflación de marzo indica que nos acercamos al dígito mensual”. En esta línea, destacó la “extraordinaria tarea técnica de (el ministro de Economía) Luis Caputo, (el secretario de Finanzas) Pablo Quirno y (el presidente del Banco Central) Santiago Bausili y enorme claridad y coraje político del presidente Javier Milei”.

“Vamos por buen camino. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal!”, concluyó el también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, recientemente unido al bloque de La Libertad Avanza. Por ese mismo espacio, pero en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo recordó con sorna la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía: “Ya tenemos oficialmente menos inflación mensual que la que dejó Massa”.

En tanto, desde el PRO, espacio aliado a La Libertad Avanza, de hecho su ex titular, Patricia Bullrich, hoy es la ministra de Seguridad nacional, se expresó el senador nacional Martín Goerling. “El esfuerzo que están haciendo los argentinos y el trabajo del gobierno siguen dando resultados. La inflación a la baja sin pausa para estabilizar la economía y volver a crecer. Hay que seguir por este camino”, contempló el misionero.

Por su parte, el economista Antonio Aracre, exj efe de asesores de Alberto Fernández durante unos meses de su presidencia, evaluó: “Si querés ver la tendencia y la sustentabilidad de la baja de la inflación futura más que el índice general del 11% fijate la núcleo que dio 9,4%. Y las primeras dos semanas de alimentos de abril que se desploma. No es magia. Es superávit fiscal y convicción política”, señaló.

Las críticas

Otro que opinó en contra del Gobierno fue el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño. “Alta inflación en marzo a pesar de la brutal recesión que golpea a trabajadores, pequeños comerciantes y todo el pueblo que sufre la motosierra y la licuadora en sus ingresos”, cuestionó el legislador por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Párrafo aparte, apuntó que “Milei en estos meses liberó todos los precios menos el del salario que está planchado”. “Con la colaboración de gobernadores y legisladores ahora quiere aprobar la Ley Ómnibus y seguir con más ajuste con los tarifazos brutales que se vienen, + despidos y caída de salarios”, amplió. E instó a “derrotar su plan con la huelga y la movilización popular”.

César Biondini, ex precandidato presidencial por el Frente Patriota Federal, planteó: “Incluso si le creemos al régimen, la inflación acumulada en los 4 meses de Milei es de 90,84%, y todavía pretenden ponerle techos de 12 o 20% a las paritarias”. Y asestó: “Los libertarios son un fracaso para la Argentina pero un éxito para los intereses de los buitres y la anglósfera colonialista”.

