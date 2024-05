Maximiliano Pullaro, a fondo en la interna de la UCR

Una, dos y tres veces. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, remarcó que su referencia en la política nacional es el senador Martín Lousteau, uno de los enemigos públicos number one del presidente Javier Milei. “Es el tipo más brillante que tiene la UCR ”, le concedió. En diálogo con Letra P, el mandatario se autodefinió como un líder “comarcal”.

Pullaro recibió este martes bien temprano a cuatro periodistas de este medio en su despacho, en la sede Rosario de Casa de Gobierno. En el tramo político de la entrevista, que se extendió por casi 90 minutos, el gobernador ponderó la figura de Lousteau, sobre quien lamentó que no haya ganado las elecciones en Capital Federal, ya que “le hubiese dado otra impronta a la oposición en términos generales”.



Si Milei insiste con la idea de un gran pacto, el mandatario radical concurrirá “gustoso”, pero con la idea de ampliarlo no sólo “a lo financiero, tributario”, sino también a otros aspectos como la producción y el financiamiento del sistema educativo.

Maximiliano Pullaro y el Pacto de Mayo

-Milei viaja igual a Córdoba el 25, al trunco Pacto de Mayo, ¿fue invitado a viajar?

-No, no, no.

-¿Cómo evalúa toda la situación alrededor de la convocatoria?

-No soy un tipo que ande rezongando. No me vas a encontrar rezongando, ni preocupado, ni martirizándome. Si me invitan a dialogar, voy gustoso.

-¿Por qué?

-Es importante que podamos charlar la Argentina que viene. Entendíamos que teníamos que poner algunos debates más a lo financiero, tributario, a lo fiscal; un Pacto de Mayo ampliado a la cuestión productiva, a la cuestión del financiamiento del sistema educativo. Somos hijos de la universidad pública. Pero bueno, si no nos invitan (el 25 de mayo), voy a hacer un acto muy lindo en Santa Fe, y los invitamos a comer pastelitos y pastafrola.

-Definió al gobierno de Milei como porteñocéntrico y unitario, ¿fue un exabrupto? ¿Enojo del momento? ¿O lo piensa realmente?

-Si escuchás esa declaración, no hablaba del gobierno de Milei solamente. Hablaba de los últimos gobiernos, de los últimos 30 años en la Argentina.

Javier Milei y una lógica que no cambia

-¿No cambió la lógica?

-No. Si observás los funcionarios, el 90% son porteños, toda la mirada es porteña y todos siguen apostando a lo mismo. Nosotros seguimos reclamando la ruta, los recursos del transporte, la discusión nuestra es la misma desde hace 20 años.

- ¿Y eso por qué?

-Porque no hemos tenido la capacidad de construir poder político para poner este tema en la agenda.

-¿Lo ve con dificultades al gobierno de Milei? No llegó al Pacto de Mayo, no sacó la ley ómnibus...

-No, la ley Bases la va a sacar… me da la sensación por lo que vengo hablando con los bloques del Senado. Tal vez no en el tiempo y con el texto que quisiera el Presidente, pero eso es la democracia, eso es el Congreso también, ¿no? Las cosas se debaten, no es que vos suscribís a lo que te dicen. No hay un voto por sí o por no en el Parlamento. Las propuestas se pueden mejorar y esa es la base de la democracia. Yo tengo mayoría parlamentaria en ambas cámaras y ninguna ley sale sin modificaciones.

-¿Por qué?

-Si metemos la guacha en el caballo (NdR: expresión popular que implica avanzar a las atropelladas), podríamos sacar todo como quisiéramos, pero para nosotros es importante que nos enriquezcan, porque eso le da solidez a la política pública. No es lo mismo con la oposición adentro, habiendo aportado, que con la oposición criticándote. Leyes tan importantes, como la de Ejecución Penal, salieron por unanimidad. Necesitaba respaldo político, porque eso tenía que ver con las medidas que estoy llevando adelante. Sin respaldo político, uno se queda solito con la ley para aplicarla. Tengo el respaldo de todo esto.

La UCR en la Argentina de Javier Milei

-¿Qué papel debería jugar la UCR nacional en este momento?

-Estoy hiperconcentrado en la provincia de Santa Fe. Me cuesta decodificar lo que pasa en lo nacional y a veces me entero tarde de las cosas. Tal vez es un error o debilidad mía, pero no alcanzo a agendar los temas nacionales porque estoy híper concentrado en lo que pasa acá.

-¿Pero la UCR está posicionada adecuadamente dentro de esta reconfiguración del mapa?

-Leo re poco lo que está pasando en el orden nacional.

-¿No le interesa ser una suerte de referente nacional?

-Me cuesta. Sí me interesa, siempre planteé, pero me cuesta correrme, me fastidia un poco entrar en este tipo de debates.

-¿De lo nacional?

-Sí, estoy agradecido y honrado por dónde me pusieron los santafesinos y siento que los defraudo cuando dedico tiempo a cosas que no tienen que ver con esto. Si viajo a Buenos Aires, lo hago por temas de Santa Fe y nada más. Entonces me cuesta, me cuesta. A mí me llaman a cosas nacionales y miro las horas. Digo, «che, ¿cuántas horas pierdo?» Tengo que ir cuatro horas para allá, cuatro horas para volver. Bueno, trato de volver de noche para venir durmiendo y no perder tiempo.

-¿No puede ir en las avionetas que le cedió Rosatti?

-(Entre sonrisas) Todavía no las tengo, hubo que hacer un montón de cosas.

-Alguno podría interpretar que es una buena excusa de Pullaro para evitar el internismo que evidencia el radicalismo y los desacuerdos en los temas nacionales.

-No, pero yo estoy con Martín Lousteau, no me escapo. Descanso en la posición de Lousteau, que para mí es el tipo más brillante que tiene la UCR. Cuando Lousteau me pide, yo estoy y siempre lo acompaño a él. Yo estoy con Lousteau, creo en Lousteau, es la persona más brillante que tiene hoy la República Argentina. Lamento que no haya ganado el gobierno de Capital, porque por lo que representa la capital le hubiese dado otra impronta a la oposición en términos generales.

-¿Pero cuál es su construcción?

-Lo mío es comarcal. Estoy acá, trabajando por Santa Fe y a veces no alcanzo a agendar los temas nacionales; salvo los de Santa Fe, el resto me cuesta agendarlo. Ustedes me preguntan por el Pacto de Mayo, de si voy a ir a Córdoba... ¿saben cuándo leí (que el presidente podría viajar igual)?... hace 15 minutos. Antes que lleguen ustedes lo estaba leyendo. Me podrán decir «loco, es un tema importante». Vos fijate, estoy aislado. Estoy medio en bola de esos temas, ni los decodifico.

La relación de Maximiliano Pullaro con Axel Kicillof

-El vínculo con su par Axel Kicillof viene siempre en torno a la cuestión de la seguridad, ¿puede extrapolarse a otros temas?

-Desde el ojo político seguro que no, porque pensamos diferente en cómo entendemos el Estado y el rol que tiene que tener. Es muy difícil que podamos confluir. Pero desde lo institucional, desde luego. Tenemos un millón de temas conjuntos entre la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. Buenos Aires, fuera del conurbano, tiene características muy, pero muy parecidas a nuestras pymes, a nuestro campo. Tenemos un montón de cosas parecidas y muchos intereses en común, con Córdoba, con Buenos Aires sin el conurbano, con Entre Ríos, Corrientes, Chaco, con La Pampa. Argentina tiene que salir adelante y va a salir si dialogamos.

-¿Por qué se perdió eso?

-Lo que se perdió en Argentina fue el diálogo y la capacidad de escuchar al otro. Tenemos que volver a tener la capacidad de escuchar, de no pelear. No pienso igual que (Leandro) Santoro, pero no deja de ser uno de mis mejores amigos. Y no por eso no podemos comer, juntarnos y charlar y debatir de política. Le doy mi mirada y él me da la de él. Él ve todo catastrófico y yo no veo todo tan mal.

CON INFORMACION DE LETRA P.