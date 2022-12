Perotti ya no sabe que hacer con la inseguridad y se está yendo al pasto

El gobernador Omar Perotti volvió a meter mano en e Ministerio de Seguridad, el área más caliente de la provincia que enfrenta récord de homicidios en Rosario. Los cambios en la linea medular de la estructura de gestión vuelven a exponer la tensión que rodea al ministro Rubén Rimoldi. Quién se fue es el – ahora ex- subsecretario de Seguridad Edgardo Glavinich, un funcionario que llegó de la mano del excomisario y a quien en los pasillos de la cartera señalaban como su mano derecha.

En cambio, quienes ascendieron son un funcionario y una funcionaria que trabajan en la gestión desde el inicio, mucho antes de la llegada del comisario general retirado a la conducción del área. Se trata de Priscila Villalobos y Facundo Bustos, que antes cumplían funciones en Seguridad Comunitaria. Ahora cada uno asume una Dirección Provincial de Seguridad Local y Abordajes Territoriales, ella de zona Sur, que abarca Rosario y él la de zona Centro Norte.

“Ambos están en el día a día de la gestión, tienen mucha referencia territorial, saben lo que pasa en cada una de las comisarías y articulan las cuestiones operativas de las ciudades. Van a trabajar en la coordinación de estrategias de prevención en los ámbitos de alta conflictividad, incluso en recuperar espacios deteriorados que son foco de situaciones de desorden público. Y además, van a ser canales de comunicación directa con los Ejecutivos municipales”, contaron desde la conducción de Casa Gris.

Sin embargo, fuentes del área aclaran que no se trata de un giro de 180 grados de perfil del Ministerio: “Lo que se busca es fortalecer el trabajo que se viene haciendo y apuntalar la estructura. Son cambios en los que ya se venía trabajando, no son consecuencia directa de los hechos de inseguridad del fin de semana pasado”, indicaron. Aún con las aclaraciones, el ruido sobre cambios en la conducción de la política de Seguridad no terminan de acallarse.

Lo concreto es que no hay nombres de reemplazo para el ministro Rimoldi, pero sí, entienden que deberá ser una decisión a tomar: para apuntalarlo o para buscar el recambio. Que la pelea interna con Ana Maria Morel, la directora administrativa del Ministerio de Seguridad y mano derecha del ministro de Economía, Walter Agosto, haya tomado dimensión pública socavó toda la estructura del ministerio y le quita fortaleza a las decisiones en materia de Seguridad, que requieren contundencia.

También en Género

A las nuevas direcciones se sumaron también nombramientos en el área de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad. La silla había quedado vacante con la salida de la subsecretaria, Natacha Guala. Ahora, asumieron el rosarino Carlos Cámpora como subsecretario y Anahí Olivera, trabajadora social y agente de policía, como directora.

Fuente: Letra P, por Gabriela ALBANESI