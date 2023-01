Frente de frentes: todos juntos para ganar la gobernación de Santa Fe

Con la conformación del frente de frentes antiperonista casi cerrada, el foco de atención viró a la negociación de alianzas internas que terminen de moldear parte del mapa electoral de 2023. En ese contexto, los mandos políticos de cada partido ya habilitaron a los cuadros técnicos a avanzar con los detalles que le den forma al acuerdo que nuclea a toda la oposición santafesina. Con esa venia, los arquitectos jurídicos ya cranean una estructura legal que plasme el entendimiento y los equipos técnicos ya delinearon los ejes temáticos de la propuesta en común, aspirando a empezar a trabajar luego de una reunión que tendrá lugar antes de fin de enero.

A mediados de diciembre, paralelo a la negociación política, los once partidos que forman parte del acuerdo opositor tuvieron una reunión para comenzar a delinear el proceso que desembocará en una plataforma electoral. Allí, representantes técnicos y políticos de cada espacio “establecieron una serie de temas que tienen que ver con la realidad de Santa Fe, como para tener una plataforma electoral sobre las cuestiones más importantes de la provincia en este nuevo espacio político que le ofrecemos a los santafesinos”, según le contó un protagonista.

Luego de la reunión, cada uno de los delegados se encargó de poner esa serie de temas a consideración puertas adentro de sus partidos. ¿Cuáles son? Seguridad y justicia, educación, desarrollo productivo y empleo, salud, desarrollo sostenible, transparencia y modernización del estado, infraestructura y servicios y políticas sociales y desarrollo humano. “En principio están definidos, no hubo hasta el día de hoy objeciones ni propuesta de bajar un tema, poner otro, o reemplazarlo”, informó la misma fuente.

Con los temas definidos sin mayores contratiempos, algo extraño en el marco de una negociación general que tuvo sus chispazos, los representantes técnicos de los partidos se reunirán nuevamente “el 24 o 25” de enero para terminar de delimitar la mecánica de trabajo. En principio, “la idea es que cada partido aporte técnicos o especialistas para trabajar cada uno de esos temas”, probablemente organizados en mesas temáticas.

En los cuarteles opositores, sin embargo, no quieren confirmar la fecha de la reunión porque “es una época difícil”, refiriéndose a que más de uno aprovechó enero para tomarse vacaciones antes de un año agitado. Sin embargo, harán todo lo posible para concretarla porque, si bien no quieren apurarse, tampoco perder tiempo. En una situación similar está la próxima reunión política del frente de frentes, cuya fecha tentativa era la del 19 de enero pero, a una semana, todavía no está confirmada.

Con información de Letra P