Sorpresiva jugada de Jorge Capitanich en torno a la posible reelección de Alberto Fernández

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, realizó una sorpresiva jugada en torno a la posible reelección de Alberto Fernández. Dijo que si el actual presidente decide presentarse a las elecciones de este año ningún otro dirigente del Frente de Todos debería presentarse para competir. Es éste un claro mensaje a los espacios que conforman la coalición gobernante, como La Cámpora con Cristina Kirchner como líder o el Frente Renovador con Sergio Massa.

El espaldarazo de Jorge Capitanich al Presidente

“El espacio de representación del Gobierno debe quedar solamente para una persona. Esto significa que, si el Presidente tiene la voluntad de ir por la reelección, ningún ministro ni representante del espacio debería competir. Porque e supone que el espacio lo representa el Presidente”, afirmó Capitanich en declaraciones televisivas, según la agencia NA.

No obstante, contempló que “el ministro de Economía (Massa) podría ser candidato a presidente, aunque no dijo nada”. Y en paralelo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, “manifiesta intenciones”. Seguidamente, el mandatario chaqueño aseguró que la idea de que se presente un gobernador “requiere un poco más de densidad en el debate” y que “Cristina Kirchner es la principal referente” pero “ha fijado una posición pública de no ser candidata”.

También contó cuál será su rol en la contienda electoral. “El primer desafío que tengo es el compromiso con mi provincia por la reelección, pero no quiero sustraerme del debate nacional”, anticipó. “Creo que es necesario expresar una visión de carácter federal y cómo resolver los problemas estructurales del país. En virtud de formación y experiencia, creo que uno puede aportar en el debate”, sostuvo Capitanich.

En ese sentido, analizó que “no es razonable pensar que en el Frente de Todos haya tres candidatos”. Y añadió: “En segundo lugar tenemos que hacer una evaluación objetiva de los gobernadores ya que no hay un primus inter parís”. “Yo no hablaría de un colectivo, no hay suficiente cohesión política. Sería deseable, porque expresaría un modelo federal en la concepción estratégica del país, y formaría parte de un debate estratégico en Argentina”, afirmó el chaqueño.

Cuáles son esos cuatro problemas centrales de la Argentina, según Capitanich

Posteriormente, habló de “cuatro restricciones que requieren capacidad para ser superadas” y “en lo que se debe intentar tener consenso”. “Cuando aparezcan diferencias políticas sustanciales, grietas, o contradicciones aparentemente insuperables, existen dos maneras distintas de resolverlas: por la imposición de una hegemonía por sobre la otra, o por un esfuerzo extremo en el consensualismo”, opinó Capitanich.

Y pasó a detallar los problemas, siendo el primero la reparación en la “restricción de orden institucional o constitucional”. Esto es, explicó, implicar ir por “la organización del sistema judicial y su funcionamiento, la integración de los miembros de la Corte Suprema, los mecanismos de representación equilibrada del Consejo de la Magistratura, y la periodicidad en los mandatos de los jueces”. Por otro lado, dijo que Argentina tiene una “importante restricción” en el campo de la Energía.

“La Argentina tiene que tener capacidad de autoabastecimiento energético. Retribuir un precio por megavatio que induzca a reducir el sistema de financiamiento, vía subsidio, para que llegue la energía a buen precio a los usuarios, y a su vez para resolver los problemas de estabilidad fiscal”, se explayó. Aunque remarcó: “Eso implica invertir US$ 10 mil en los próximos tres años, que tengan que ver con potenciar la energía solar en el norte, la energía eólica del sur, el hidrógeno verde, más el gas y petróleo de Vaca Muerta”.

Asimismo, continuó, “eso va a permitir sustituir la energía que se importa y generar la capacidad para generar divisas vía inversión extranjera directa, oferta exportable, y también reducir el costo”. Seguidamente, Capitanich dijo que el país tiene una restricción logística, por lo que abogó por una integración de la economía en un corredor bioceánico incluyendo los puertos de Chile.

En cuarto término, el mandatario provincial consideró que “Argentina no puede funcionar sin un régimen monetario que promueva estabilidad macroeconómica, lo que significa sostenibilidad de una regla fiscal que tienda al equilibrio monetario”. “Estamos ante un escenario en el que se requiere, de un modo ineludible, un acuerdo programático, porque la repetición de candidaturas sin anclaje, sin perspectiva de conjunto hacia la sociedad, puede inducir a fallos”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com