"Ley espejo": el plan que la oposición le quiere imponer a Milei ante un inminente rechazo del mega DNU

La oposición dialoguista al Gobierno de Javier Milei sabe que el "mega DNU" se encamina a un rechazo casi inevitable en el Senado y apuran el tratamiento en paralelo de una "ley espejo" del decreto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de salvar algunos de los capítulos con los que están de acuerdo, como la reforma laboral.

Este es el plan que se trazó el bloque Hacemos Coalición Federal que encabeza Miguel Pichetto con la asistencia de los ex PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, y que contaría con el respaldo de casi todos los legisladores de la UCR, según confirmaron a iProfesional fuentes del radicalismo.

De hecho, el proyecto de "ley espejo" que calca la letra del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 ya está presentado y lleva la firma precisamente de un diputado radical: Martín Tetaz. Con todo listo, la idea de estos bloques es empezar a moverlo en la Cámara baja este mes.

El objetivo de fondo de estos bloques con ese proyecto es salvar del rechazo al DNU los capítulos en los que hay mayor consenso. El que más interés genera en ese sentido es el que modifica las legislación laboral, que hoy está suspendido por la Justicia, aunque también otros como la derogación de la anterior Ley de Alquileres.

¿Por qué quieren imponerle a Milei la "ley espejo"?

Lo más notable del plan que pergeña la oposición dialoguista es que intentarán llevarlo adelante con o sin los diputados de La Libertad Avanza. "Si el oficialismo se quiere sumar a las negociaciones mejor, pero si no se quedarán afuera y nosotros avanzaremos igual", sentenció ante iProfesional una fuente que conoce las tratativas.

Tanto en el oficialismo como en la oposición del Congreso saben que el DNU tiene los días contados en el Senado. Entre el bloque kirchnerista y los bloques provinciales que ya pidieron una sesión especial para votar el decreto suman más de 40 votos en contra.

La estrategia de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, de dilatar el tratamiento del decreto con el debate en la Bicameral tiene fecha de vencimiento: a partir del inicio de las sesiones ordinarias esa mayoría crítica tendrá herramientas parlamentarias de sobra para forzar la votación en el recinto. "Está liquidado", confiesan en el Senado.

Para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso, por lo que la derrota para el oficialismo en el Senado no sería el fin del juego. En la Cámara de Diputados hoy no están los votos para rechazar el decreto, pero no están lejos. Faltarían apenas seis votos, según deslizaron fuentes parlamentarias a este medio.

En Hacemos Coalición Federal, la UCR más dialoguista y otros bloques consideran que esto es lo que Milei y su tropa legislativa no están viendo o, al menos, no están dimensionando. El Congreso nunca sepultó un DNU pero hoy, en medio de la pelea del Presidente con los legisladores y sobre todo con los gobernadores, ese escenario no está lejos y, si se concretara, sería una derrota histórica.

¿Qué hay detrás del plan de la oposición dialoguista?

Pero además, en la oposición dialoguista creen que un eventual rechazo total del "mega DNU" tendría otras consecuencias, sobre todo en la economía y en la dinámica de distintos sectores.

Por ejemplo, la Ley de Alquileres hoy derogada por este decreto volvería a estar vigente y esa marcha atrás generaría nuevas confusiones en la firma de contratos, mientras que temas como la desregulación de las obras sociales también quedarían sin efecto.

Es por ello que quieren quieren salvar al menos esos capítulos del "mega DNU" de un rechazo total mediante la "ley espejo", junto con la reforma laboral, uno de los que más interesan y que mayor consenso reuniría, según estiman.

Este jueves, la Comisión Bicameral que trata el decreto volvió a reunirse en el Senado y allí Massot dio un pantallazo sobre el trazo grueso del plan que diseñan para las próximas semanas.

Por un lado, reconoció que "es inminente el tratamiento del DNU en los plenos" de ambas Cámaras y que en el Senado, donde empezaría el debate, ya "habría una mayoría para rechazarlo". En ese contexto, planteó la alternativa de tratar los mismos temas que contempla el decreto pero mediante un proyecto de ley.

En segundo lugar, señaló: "A mí me cuesta mucho aceptar el decreto, pero rechazarlo también es un problema". Según supo este medio, esta visión es compartida por el resto de su bloque, por la gran mayoría de la UCR e incluso por algunos diputados de bancadas provinciales.

Reforma laboral: el capítulo clave del DNU que buscan salvar

En esos sectores no les agrada la idea de "voltear" el decreto porque se plegarían a la prédica del kirchnerismo duro que viene de perder las elecciones y creen que además le harían un daño a un Gobierno recién asumido pero, a la vez, no quieren votar a favor de todo lo que Milei incluyó en el DNU.

Hay consenso sobre varios capítulos del DNU y creen que podrían (y deberían) aprobarse, pero que debe ser por ley. Esgrimen argumentos políticos, como no permitir que Milei se "saltee al Congreso" y avance con su prédica anti Estado, pero la explicación más sólida que ofrecen tiene que ver con la seguridad jurídica de las reformas que se proponen y que muchos de ellos comparten.

El ejemplo que destacan es la reforma laboral. Además de que la Justicia ya suspendió los efectos del DNU en esta materia, el hecho de llevarla a cabo por decreto le quita valor. "¿Quién va a invertir si las reformas de fondo se hacen con un decreto que el día mañana otro gobierno las puede voltear por decreto?", se preguntan en algunos despachos de la UCR.

En Hacemos Coalición Federal repiten la misma pregunta pero también subrayan que "hasta el FMI le dijo al Gobierno que las reformas que quiere hacer necesitan consenso político". Eso es lo que empezarán a buscar a partir de la semana próxima con la "ley espejo".

Los bloques de la oposición dialogista intentarán que, mientras el "mega DNU" camina hacia el rechazo en el Senado, la Cámara de Diputados se aboque a tratar este proyecto de "ley espejo", quiera o no quiera Javier Milei. Incluso no descartan llamar a una sesión especial para emplazar al oficialismo a conformar las comisiones y acelerar el debate, si los libertarios intentaran demorar ese trámite para que no les marquen la agenda.

