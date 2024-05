El Gobierno nacional rechazó las críticas de Juan Grabois y aseguró que los alimentos en stock “están en perfecto estado”

El Gobierno nacional, a través del secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, salió al cruce del dirigente social Juan Grabois. El líder del Frente Patria Grande había lanzado un reclamo por el envío de alimentos a comedores, como así también había denunciado que la comida no llega a los necesitados.

En tal sentido, De la Torre relativizó el stock de 5.000 toneladas de alimentos no perecederos guardados en un galpón en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y aseguró que se usarán para catástrofes. En declaraciones a Radio Mitre, explicó que el Gobierno nacional resolvió “cambiar la política alimentaria” para que la ayuda llegue directamente a la gente y no a las organizaciones sociales, en medio de la causa judicial que mancha a numerosas entidades.

“Ya no se hace en forma discrecional, sin trazabilidad. Sólo el 8% de los comedores rendía las ayudas alimentarias”, precisó el funcionario. De inmediato, remarcó: “Todo se ha naturalizado, el robar, no les parece grave, hacer política, dar bolsitas de comida para ir a las marchas, comidas que hoy nutricionalmente ni les sirve”. “Hemos decidido ir hacia un sistema de tarjeta prepaga así los comedores pueden comprar lo que quieran, cosas que nutricionalmente sirven, esto lo digo porque soy médico pediatra”, sostuvo.

Con respecto a las 5.000 toneladas de alimentos guardados en Villa Martelli, aseguró que “la comida está en perfecto estado, no está vencida y no se está pudriendo”. “Se utilizan en casos de emergencia. En Argentina hay una catástrofe, cada 10 o 15 días, que asistir. Si no hay comida, nos critican porque no hay comida- Y cuando hay, nos critican porque hay comida”, se quejó.

En esta línea, el funcionario que responde a la ministra Sandra Pettovello se explayó: “Esos alimentos están para las emergencias, para las catástrofes, es un stock de reservas. El 90% de nuestra ayuda hoy va en forma directa al bolsillo con la Tarjeta Alimenta y la Asignación Universal por Hijo (AUH)“.

”Cuando el Gobierno anterior se fue en diciembre, cubría con Tarjeta Alimentar y AUH el 50% de la canasta básica. Con los aumentos que dimos estamos arriba del 80%. La idea es dar directamente a las personas y sin intermediarios. Los movimientos sociales usaban los planes sociales para extorsionar”, puntualizó.

Asimismo, le respondió a Grabois, que había denunciado que los alimentos no llegan a los comedores. “Son alimentos no perecederos y según las necesidades de cada provincia vamos mandando. Es para tener un stock, pasa en todos los países del mundo. Hoy Grabois no tiene la bolsa de alimentos para extorsionar a la gente y dar las bolsitas para que vayan a las marchas o incluso, como en algunas ocasiones, pedir favores sexuales. Nos hemos acostumbrado a eso”, sentenció.

Grabois contra Milei

El viernes, Grabois salió en X con un durísimo mensaje dirigido a Milei, lo que también provocó la reacción de De la Torre. “No voy a contestar a las hienas, sólo voy a hacer un último intento con el león. Presidente, debatimos durante horas. Luego, hemos hablado algunas veces. Siempre le reclamé por los comedores. Siempre me dijo que se estaba ocupando”, disparó el exprecandidato presidencial.

En esa línea, remarcó: “Luego no hablamos más. No hay con quién hablar. Usted sabe que yo ni miento, ni robo, ni soy golpista. No me quejo de los actings que tengan que hacer usted, sus funcionarios o las fuerzas del cielo para dar ‘la batalla cultural’. No me quejo siquiera de la caza de brujas. Y no me quejo de que su plan sea destruirnos. Todo eso es casi una derivación natural de su filosofía”.

Tras ello, planteó: “Sólo pedimos que la comida llegue a la gente necesitada y no está llegando ni con comedores, ni con vouchers, ni con tarjetas alimentarias. Usted prometió que la comida no iba a faltar. Falta. Es un dato objetivo de la realidad”. “Bájese del vértigo de la fama que todo es pasajero. Arrodíllese ante Dios, pídale su sabiduría, vea la realidad, discierna sobre este tema en particular y actúe en consecuencia”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com