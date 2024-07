¿Propina obligatoria?: cuál es el cambio que impulsa el Gobierno

La posibilidad de que la propina sea obligatoria en bares y restaurantes generó polémica y debate entre gastronómicos y consumidores. Los cambios que impulsa el gobierno generaron confusión y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger salió a aclarar este viernes que las mismas seguirán siendo voluntarias.



Explicó que el Gobierno avanza en un proyecto que permitirá abonar propinas por medios electrónicos. En sus redes sociales, Sturzenneger brindó detalles acerca de la iniciativa: “La propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket”. Así, se integrará un ítem específico a la factura.

El Gobierno nacional buscará imponer la propina obligatoria en bares y restaurantes

El presidente de la Cámara de Restaurantes de Santa Fe, Joaquín Echague, sostuvo que la discusión sobre la propina obligatoria ha existido siempre y que se trata de "un tema complicado que tiene demasiadas aristas relacionadas a la parte salarial del empleado".

En 2019, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, había solicitado que se establezca la obligatoriedad de la propina en la cuenta de los clientes de bares, restaurantes y hoteles como método para recomponer los salarios del personal gastronómico.



La idea del sindicalista era que el laudo sea del 14, 16 o 18% del total de la cuenta. En algunos países la propina es obligatoria. En la región, Brasil incluye una carga del 10% adicional bajo el concepto “servicio” en la cuenta.

El presidente de la Cámara de Restaurantes de Santa Fe afirmó que una medida de ese tipo podría "perjudicar al sector".

"La propina siempre fue un concepto que parte de lo sugerido. Uno puede sugerir que la propina sea del 10%, del 15%, o del 5% y está relacionado con la atención que se recibe. En definitiva es como un agradecimiento que hace el comensal al servicio recibido y es algo bastante personal", aseguró Echague en diálogo con LT10.

En tal sentido, remarcó: "Llevar todo eso a una obligación va a hacer que pase a ser parte del sueldo del empleado y estandarizarlo más allá de que te hayan atendido bien o mal".

En medio de versiones cruzadas, el ministro Sturzenegger aclaró que el dinero extra que un cliente le deja a un mozo “no será parte del salario” y que “no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector”.

Para el expresidente del Banco Central, se trata de iniciativa “donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores”. En esa línea, aseguró que la idea es parte de “un sistema de mayor libertad económica que propone el presidente Javier Milei. Dar más opciones siempre es beneficioso”, sostuvo. El objetivo es que se integre un ítem específico a la factura.

Servicio de cubiertos y propina obligatoria ¿Es lo mismo?

Al ser interpelado sobre la similitud entre el nuevo plan impulsado desde el Gobierno nacional y el llamado "servicio de cubiertos", Echague explicó que este último es "un concepto que trata de cubrir costos fijos, no es algo que esté tabulado ni definido conceptualmente, es algo que cada establecimiento ha desarrollado con relación a sus costos".

Por otro lado, afirmó: "La gente siempre lo asociaba a la propina, se suponía que si había servicio de cubiertos después no se dejaba un adicional".

"Pasaba lo mismo puertas adentro, en cada local, por si realmente se usaba o no se usaba para que sea propina del empleado. No siempre estuvo directamente relacionado, no siempre lo que pagabas de servicio de cubierto iba para el mozo", indicó el representante de Restaurantes.

