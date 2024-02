Para José Luis Espert, el cruce entre Nación y Chubut "es otra buena oportunidad para terminar con la coparticipación"

El diputado nacional de Avanza Libertad y actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, José Luis Espert, se metió en el cruce entre el presidente Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Chubut, Nacho Torres.

En medio del conflicto entre Nación y las provincias, Espert llamó a "terminar con la coparticipación".

"La crisis Chubut-Nacion es otra buena oportunidad para terminar con la coparticipación. Que Nación recaude Ganancias e IVA corporativos, las Pcias impuesto a los ingresos, impuesto a la venta final y los Municipios eliminen todas las tasas y recauden los impuestos al patrimonio", escribió en su cuenta personal de la red X.

Además, horas antes había apuntado: "Chubut se endeudó con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (hay que eliminarlo) y en el contrato aceptó repagar su deuda con quitas a su coparticipación. Esa es la verdad. Todo lo demás es mentira y mentirosos los que la defienden".

Qué pasa entre Chubut y el gobierno nacional

El enfrentamiento surgió después de que Chubut reclamara al Gobierno nacional una suma de $13.500 millones por concepto de coparticipación y advirtiera que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

Ante esa situación, el Presidente citó el Código Penal: "Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

En sus recientes publicaciones, el Presidente se refirió al "nivel de verdad" del gobernador de Chubut: "En la medida que se conozca cual es la verdad, Nachito tenderá a cero". Además, resaltó: "Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación. Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco".

Ante ello, el gobernador respondió: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".

La respuesta más reciente, a las 23:00 horas, provino de Javier Milei: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side. ¡Ánimo! Ya aprenderás".

Pero no termina allí, ya que arribado en Estados Unidos, el presidente reposteó un tweet de Santiago Oría, quien está a cargo de la producción audiovisual del mandatario: "Viajando con Javier y El Jefe. El presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC".

Con información de www.perfil.com