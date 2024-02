Jaquelina Balangione: "Es un buen momento para repensar el sistema penal de Santa Fe"

Las máximas autoridades provinciales se reunieron en la sede del MPA, la semana pasada, para un desayuno de trabajo en el que se habló del funcionamiento del Nuevos Sistema Penal que acaba de cumplir una década en Santa Fe. Fue un encuentro ameno y protocolar, pero no por eso esquivo a los contrapuntos. Entre los invitados estuvo la ex Defensora General, Jaquelina Balangione, que aprovechó la ocasión para plantear sus discrepancias a las pretendidas reformas, especialmente aquellas dirigidas al Servicio Público de la Defensa (Sppdp).

Tras el encuentro, El Litoral fue en busca de su testimonio y obtuvo definiciones claras de lo que la ex funcionaria judicial piensa del proceso penal, con una mirada puesta en los problemas estructurales de la sociedad, donde la Justicia juega un rol clave.

Dijo que no le gusta “que el Ejecutivo meta el pie adentro del Poder Judicial porque hay una división de poderes que tiene que respetarse” aunque comparte que “es un buen momento para repensar el sistema penal”.

“Uno no vive en un frasco de goma, da mucha impotencia, da miedo, da bronca” la inseguridad que padece la sociedad, pero está convencida que “es imposible que el Estado atrape a todos” los delincuentes, “eso está en el imaginario social”, sostiene. A modo de respuesta, propuso que “la Defensa tiene que crecer, no achicarse, porque es la puerta de entrada a la comunidad”.

Defensa unificada

Contó que 10 meses atrás, cuando terminó su gestión como Defensora General de la provincia “rendimos un informe en la Cámara de Diputados donde estaban todos los sectores políticos del Estado y la gestión fue aplaudida”. “No entiendo por qué una gestión que termina aprobada y aplaudida” decanta en “un menoscabo de la Defensa pública” cuando “veníamos de una clara intención de ampliación y fortalecimiento institucional, que fue la de 2017-2023”.

Balangione hizo hincapié en una idea que viene sosteniendo desde hace tiempo, que es la unificación de las Defensas Civil y Penal en órgano único. “La defensa Civil tiene que estar unida con la Penal, porque son las mismas familias que caen con hechos de violencia, con consumo problemático desde que son chicos, con situaciones de abandono, de abuso sexual infantil, intrafamiliar, etcétera. Y de esas mismas familias son los que después entran, primero como menores cometiendo delitos y después al sistema penal”.

Por otra parte, se hizo eco de algunas voces que deslizaron que “la Defensa Pública defiende a costa del Estado a 'gente rica'. No es así, los ministros saben que adentro -de la cárcel- no hay gente rica”, expresó.

Públicos vs. privados

Rechazó la idea de que la Defensa Pública genere una debilidad o mengüe la actividad privada, porque “lógicamente los abogados quieren cobrar sus honorarios porque es su trabajo, no lo pueden hacer gratis. Y los procesos no se pueden llevar a cabo si no hay defensas, o sea que la defensa penal es un sujeto necesario esencial en el proceso”, enfatizó.

En síntesis, la magistrada sostiene que “la Defensa tiene que crecer, no achicarse; porque la gente accede a la justicia a través de la defensa. Eso es lo que garantiza la Constitución, el acceso a justicia". “En el momento que se haga, va a ser de impacto en la vida social y en la seguridad porque los problemas se van a atajar antes”, evaluó.

“Frasco de goma”

“Yo quiero ser bien coloquial, a mí no me interesa lo que piensan los funcionarios, si bien me gustaría llegarle con el mensaje. Yo quiero que la gente lo entienda”. “Uno no vive en un frasco de goma, da mucha impotencia, da miedo, da bronca” cuando la ciudadanía sufre un hecho de inseguridad. “Hace un ratito, antes del reportaje te contaba que acá en esta casa, se le metió a mi hijo un muchacho y fue un susto bárbaro”.

“En el chat de los vecinos todos los quieren ver presos, eso se entiende”, pero “no comparto la respuesta que se le sigue dando y que la sociedad compra”. “Es imposible que el Estado atrape a todos. La gente piensa que con más difusión de las normas que llevan presos a los ladrones se va a terminar el problema y eso no es así, eso está en el imaginario pero nunca en la realidad”.

“El Estado atrapa a algunos, y yo le pregunto a la gente, qué respuesta estamos dando, qué conseguimos con esas entradas a la cárcel de algunos meses o de un par de años, en donde estos pibes que entran salen peor”.

“No me gusta que...”

“Comparto que es un buen momento para repensar el sistema penal. No me gusta la dirección que se está tomando, me gusta más la idea del Plan Estratégico donde los jueces, los empleados judiciales, el gremio, las universidades y el Gobierno son escuchados. Trabajando en comisiones de donde sale un proyecto depurado y consensuado con todas las voces”, apunta.

“No me gusta que el Ejecutivo meta el pie adentro del Poder Judicial porque hay una división de poderes que tiene que respetarse. Que las leyes se pueden reformar, por supuesto que sí, pero este tipo de proyectos que son estructurales, como por ejemplo reformar la justicia Civil, o la Corte, tienen que tener un consenso porque no se puede hacer a los apurones”.

Delincuencia y pobreza

“El problema penal es la consecuencia de los problemas sociales que tenemos y de la marginalidad que hay, porque la pobreza no es solamente económica, con los índices escandalosos que tenemos del 57%, es una pobreza de todo tipo, intelectual, alimenticia, de salud, entonces ahí es donde el Estado tiene que meterse y la justicia llega después que los hechos pasan”. “Cuando viene esa madre o un abuelo a contarte: ‘No puedo más con mi nieto. Métanlo preso por favor’, es porque le roban para ir a comprar drogas y después terminan vendiendo, porque empiezan desde muy chiquitos y son familias postergadas”.

Trayectoria

La Dra. Jaquelina Balangione fue Defensora General del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe en el período 2017-2023 y en la actualidad su situación es “de retiro”, según confirmó a El Litoral.

Fuera de la estructura Judicial, el año pasado incursionó en política y se postuló como precandidata a diputada por el PJ, en la lista que encabezó la ex gobernadora Alejandra Rodenas, pero su candidatura no prosperó.

Balangione integró la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal Juvenil que “lamentablemente no tuvo sanción legislativa en 2006”. Luego, cuando se sancionó el código pocesal de adultos, dirigía la Escuela de Capacitación del Poder Judicial y era jueza en lo Penal Correccional. Al momento de su implementación en 2014, ya era camarista penal.

“Como jueza me tocó trabajar con la implementación del Nuevo Sistema y recordé que en aquel momento los camaristas trabajábamos con cuatro códigos: porque teníamos el código viejo, el de transición, el nuevo y el de Menores”.

“Todos los cargos que tuve fueron por concurso” -dijo-, porque “dos días antes (de esta entrevista) un medio habló de mí con una violencia de género terrible, porque en mi situación de ‘esposa de’, nunca se vio que salía primera en los concursos o que tuve una buena gestión, siempre se me vinculó a que llegaba a los cargos por ser la esposa del ministro Rafael Gutiérrez”.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.