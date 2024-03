Milei echó al Secretario de Trabajo por la polémica con los sueldos del Gabinete

El presidente Javier Milei echó a al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de la polémica generada el fin de semana por los salarios del Gabinete y del propio jefe de Estado. La decisión fue comunicada durante un reportaje concedido al periodista Antonio Laje en LN+.

“Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”, aseguró el jefe de Estado.

Al momento de explicar su decisión, recordó: “En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se le dio a los cargos políticos. Después, cuando se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y, ahí, se dispara un decreto que había enviado Cristina (Kirchner), que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo en la estructura, y eso disparó el aumento”.

“Ahí tomamos dos medidas: el sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, es decir, el mes que viene se descuenta, porque seguimos con la tesitura de que el ajuste lo pagan todos, en especial la política. Y segundo, he despedido al Secretario de Trabajo”, anunció.

La mencionada polémica provocó un fuerte intercambio entre Milei y Cristina Kirchner a través de las redes sociales. “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, indicó la expresidenta.

Sobre este punto, Milei remarcó: “Ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de muchas cosas. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima. Lejos de darme una respuesta, hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella”.

Y completó: “La de ella no se toca; la he dejado expuesta frente a su incoherencia”.

Más allá de esta discusión, el Decreto 206/24 con fecha 29 de febrero, que avaló el incremento salarial, llevó la firma del propio Milei. Este detalle fue advertido por la diputada opositora Victoria Tolosa Paz.

Omar Yasín, otro funcionario que sale del Gobierno

Yasín, un abogado laboralista del PRO, había llegado al gobierno libertario luego de ser funcionario con Jorge Triaca e integrar los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Milei lo había elegido por tener fluidos contactos en el sindicalismo y por su trayectoria profesional: es un reconocido especialista en derecho laboral, profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Se trata del cuarto funcionario de peso que deja el gabinete en solo tres meses de gestión: lo precedieron Osvaldo Giordano, el ex titular de la ANSES que ordenó la investigación que originó el escándalo de los contratos del Estado con Nación Seguros (y por la cual se encuentra imputado el expresidente Alberto Fernández). Milei lo echó luego del traspié parlamentario de la Ley Ómnibus, porque su mujer, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto.

Antes había resuelto pedir las renuncias de la secretaria de Minería, Flavia Royón, y del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. En el primer caso, su salida también estuvo vinculada al fallido paso de la Ley Bases por el Congreso, a raíz de la vinculación de la exfuncionaria con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios provinciales señalados por el propio Presidente como responsables del fracaso de la iniciativa.

En el caso de Ferraro, su salida fue por filtrar información reservada del Gobierno. De amplia trayectoria en la función pública durante distintos gobiernos, había sido acercado a La Libertad Avanza por Karina Milei, la actual secretaria general de la Presidencia.

Con información de www.infobae.com