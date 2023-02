Alberto Fernández rechazó que comparen su gobierno con el de Macri: «Es bajar mucho la vara compararme con eso»

El presidente Alberto Fernández ya se puso en modo electoral y apunta a ser reelecto en octubre. Sin embargo, la oposición también está trabajando para conformar una gran coalición que le permita obtener más votos que el oficialismo. Mientras se espera hasta octubre, el mandatario está recorriendo el país y desde Florencio Varela cuestionó a los que comparan su gobierno con el de Mauricio Macri.

«A mí no me gusta compararme mucho con el Gobierno que estuvo antes que yo, porque la verdad que es como bajar mucho la vara compararme con eso«, afirmó el jefe de Estado. En este mismo sentido, aseguró que «vivimos tiempos difíciles, cuatro años horribles que nos han tocado vivir, el destino nos puso en este lugar pero afrontamos los problemas con dignidad, convicciones y certezas».

Además, pidió que «dejen de desanimarnos con que no tenemos destino, con que la universidad no la merecen ustedes» y ejemplificó. «¿Por qué creamos los porteños la Universidad de Buenos Aires? Para tener una universidad cerca, para que nuestros hijos no tengan que viajar y puedan estudiar en el mismo lugar donde viven. Es la misma razón por la que se creó una universidad en Quilmes, en Florencio Varela, Lanús, La Matanza, San Martín y cientos de universidades a lo largo y a lo ancho de la patria».

Alberto Fernández sobre la educación

Por otra parte, el presidente aseveró que la construcción de escuelas y universidades «nacieron en el peronismo, para que los hijos de los trabajadores sean mejores que los trabajadores que eran los padres. Para que haya igualdad necesitamos que proliferen mucho la educación técnica, la ciencia y la universidad», agregó el mandatario.

«La Argentina necesita que todos mejoremos nuestro conocimiento. Las sociedades ricas no son ricas porque tienen litio, petróleo o gas. Son ricas porque han desarrollado el conocimiento. Tanto hablan de la meritocracia… Para que el mérito tenga sentido hay que dar igualdad de oportunidades sino el mérito no es lo mismo», concluyó el dirigente, según NA.

* Para www.elintransigente.com