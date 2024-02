El gobierno santafesino insiste con terminar la Cárcel Federal de Coronda ante rumores de cese de obra

Casi a la pasada y no de manera oficial, el gobierno santafesino se enteró a través de una entrevista que el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, brindó a una radio de Rosario que el gobierno nacional no cederá la administración del final de obra y puesta en funcionamiento de la Cárcel Federal de Coronda al gobierno provincial.

"La lucha de Pullaro es nuestra batalla, sabemos del esfuerzo personal que pone", pero insistió con la negativa a cederle el control del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino al gobierno santafesino: "Nuestro compromiso es tener eso y que sea administrado por el Estado nacional para la problemática de Rosario". "Es un complejo federal", sentenció Curi.

Recordemos que tanto Maximiliano Pullaro como Pablo Cococcioni habían asegurado que "así como está la obra de la cárcel, se la ponemos a funcionar en menos de una semana" con el objetivo de descomprimir las cárceles provinciales de presos con causas federales, de sacar detenidos de las comisarías y de liberar a todos los policías para que se ocupen de realizar patrullajes preventivos en las calles.

También si el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich, quien se había reunido ya con Pullaro sobre este tema, daba el visto bueno, se convocaría a concurso para hacer ingresar personal provincial que provisoriamente custodiaría la unidad hasta tanto llegasen las fuerzas federales previstas para el caso. Incluso esos nuevos guardias santafesinos no iban a quedar sin trabajo porque serían los que se derivarían a la obra de la cárcel para presos de alto perfil con 3000 plazas que también tiene en mente hace rato esta gestión provincial.

Igual sigue el optimismo

Pese a todo, en el gobierno provincial son optimistas e insisten en la búsqueda de soluciones para estos temas vinculados con la seguridad, por lo que pondrán un hombre de confianza a mediar para que la obra se concluya y no haya un parate como se anunció hace horas que seguramente habrá, poniendo en riesgo varios puestos de trabajo, en su mayoría de corondinos.

Tras conocerse la negativa desde Nación, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, fue muy enfático en su cuenta de X: "Esperemos, entonces, que la terminen y la pongan en funcionamiento. Esto también es una emergencia".

Advertencia desde la obra

Sin embargo, y lejos del deseo del ex diputado radical, este jueves surgió una novedad que de cierto modo le da la razón al gobierno santafesino que quiere terminar la obra y hacer andar el penal. ¿Por qué? Porque el Jefe de obra de la Cárcel Federal y representante de la Unión Transitoria de Empresas Insa-Ocsa en el obrador, Arq. Mariano Day, explicó que "con el cambio de gobierno y de políticas la empresa no está cobrando, no tiene actualización de precios, lo que se hace hoy se cobra a valor de julio 2023 y la incertidumbre a nivel país y con esta obra que tuvo tantos altibajos, es muy cuesta arriba y no se puede continuar".



Ante eso, Day advirtió que "está en juego el futuro laboral de 15 familias que dependen de esta obra, más los contratistas y proveedores. Estamos entre el 93 y 94% de la obra lista, faltan cuestiones de seguridad propias de la cárcel, como sistema de cámaras, cerraduras electrónicas, aberturas, y en ese sentido hay que redeterminar precios, los proveedores están pero al no cobrar no podemos afrontar los gastos".

La conclusión es que "esto va a terminar en una suspensión de obra hasta que se actualice, hoy estamos trabajando con lo poco que hay, hubo reducción de 27 a 15 empleados hace un tiempo, la gente de la Uocra tuvo siempre buena relación con nosotros, y ahora estamos visibilizando este conflicto juntos". Y advirtió que "va a cesar la obra, se dejará una guardia, porque la construcción sigue a cargo de la UTE. El deudor es el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, la UTE paga y se va quedando sin fondos por cumplir con los empleados, incluso han cobrado en tiempo y forma siempre". Según se supo, desde noviembre no surgen pagos a la UTE que a su vez sí realiza erogaciones.

Si se normalizara la situación, Day aclaró que en tres meses la obra estaría lista sí o sí. Recordemos que en diciembre de 2015 se hizo el primer movimiento de tierra y a más de 8 años los trabajos no se culminaron.

